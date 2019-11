TRILOGIE L’acteur et Christopher Nolan s’étaient promis qu’ils n’iraient pas plus loin que le troisième film

L'acteur Christian Bale — Zuma / Starface

Christian Bale aurait bien pu faire un quatrième Batman après The Dark Knight Rises sorti en 2012. Mais il a préféré décliner l’offre et respecter la promesse qu’il avait faite à Christopher Nolan. Comme le comédien l’a expliqué au Toronto Sun, le réalisateur avait en tête une trilogie lorsqu’il a redoré le blason du chevalier noir avec Batman Begins en 2005.

« Chris m’a toujours dit que si nous étions assez chanceux pour en faire un troisième, il serait temps d’arrêter. Il disait "Il faudra se quitter après ça". Puis, inévitablement, ils sont venus nous voir pour nous dire "Et si on en faisait un quatrième ?" », a expliqué l’acteur.

Ne pas trop tirer sur la corde

A l’image du justicier masqué, Christian Bale est resté loyal à sa promesse. « J’ai répondu : "Non. Nous devons nous en tenir au rêve de Chris, qui a toujours été, s’il le pouvait, de faire une trilogie. Ne tirons pas trop sur la corde et ne soyons pas excessifs en faisant un quatrième film" », s’est souvenu l’acteur.

Bien sûr, on peut se demander à quoi aurait ressemblé un quatrième Batman signé Christopher Nolan. Désormais, il n’y a plus qu’à attendre de voir ce que Matt Reeves fera du fameux justicier avec The Batman dont la sortie est prévue pour l’été 2021.