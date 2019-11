«A couteaux tirés» de Ryan Johnson — Metropolitan Film Export

Rian Johnson a voulu retrouver l’atmosphère des romans d’Agatha Christie pour « A couteaux tirés ».

Un détective incarné par Daniel Craig y mène l’enquête autour d’une mort mystérieuse.

Des stars comme Chris Evans, Toni Collette et Jamie Lee Curtis se sont jointes à la distribution.

« J’ai toujours été fan du whodunit, ce genre littéraire et cinématographique où on doit résoudre une énigme pour identifier un tueur mystérieux », confie le réalisateur Rian Johnson à 20 Minutes. Cette contraction de « Who have done it ? » (Qui l’a fait ?) a été popularisé par les romans d’ Agatha Christie. A couteaux tirés, qui réunit Don Johnson, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Chris Evans, Christopher Plummer et Michael Shannon fait immanquablement penser à cela: une murder party ou un Cluedo grandeur nature autour d’une mort tragique.

Sombre et sophistiqué

« Quand j’étais gamin, j’adorais les adaptations cinématographiques des livres d’Agatha Christie avec Peter Ustinov dans le rôle d’Hercule Poirot, insiste le réalisateur de Star Wars – Les derniers Jedi. C’est leur atmosphère sombre et sophistiquée que j’ai voulu retrouver en transformant le spectateur en détective. » La romancière anglaise ne désavouerait sans doute ni la famille dysfonctionnelle qui entoure un patriarche autoritaire, ni le héros à la perspicacité diabolique librement inspiré par Hercule Poirot qu’incarne Daniel Craig.

Une véritable enquête

Le réalisateur s’amuse à titiller les petites cellules grises du spectateur pour lui faire deviner qui est le coupable au gré d’une intrigue joyeusement compliquée. « Il y a des pointes d’humour dans mon film, précise-t-il. Mais il s’agit d’une véritable enquête que j’ai construite de façon très sérieuse. » On se laisse prendre dans ses rets. Bien malins seront ceux qui parviendront à résoudre le mystère dans une grande demeure sinistre à souhait.

Des archétypes savoureux

« Les comédiens ont tout de suite compris que j’attendais qu’ils incarnent des archétypes, insiste Rian Johnson. J’ai écrit chaque personnage pour qu’il entre dans une case correspondant au genre. » L’infirmière dévouée jouée par la révélation Ana de Armas est l’une des figures les plus attachantes de ce jeu de massacre où chacune et chacun dissimulent des secrets. La jubilation des acteurs qui lui donnent la réplique est communicative.

En toute discrétion

« Je demande aux spectateurs de ne pas révéler le fin mot de l’histoire pour ne pas gâcher le plaisir de sa révélation ! » supplie Rian Johnson. Il serait effectivement criminel de trahir le dénouement de ce thriller savoureux. Le réalisateur quant à lui, rêve déjà de nouvelles aventures de Benoît Blanc, le fin limier qu’il a créé. « Daniel Craig adorerait reprendre le rôle et j’ai pas mal d’idées pour de nouvelles intrigues », confie-t-il. On a hâte de voir ça.