VOUS TÉMOIGNEZ Racontez-nous si vous avez eu des scrupules à aller voir le film, et pour quelles raisons

La première du film J'accuse de Roman Polanski, le 12 novembre 2019. — VSPress/SIPA

Sorti le 13 novembre dernier, le film J’accuse de Roman Polanski, qui revient sur l’affaire Dreyfus, a pris la tête du box office, réalisant le septième meilleur démarrage de l'année pour un film français.

Sa sortie est cependant perturbée par une nouvelle affaire d'accusation de viol, depuis qu’une Française, Valentine Monnier, a transmis son témoignage au journal Le Parisien le 8 novembre dernier.

Cette affaire ne semble donc pas freiner les spectateurs et spectatrices. Vous, lecteurs et lectrices de 20 Minutes, qui êtes allées voir le film, pourquoi avez-vous fait ce choix ? Avez-vous lu le témoignage de Valentine Monnier ? Connaissez-vous les autres affaires Polanski ? Et si oui, connaissant tout cela, avez-vous hésité avant d'aller voir le film ?