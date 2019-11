GIVRES « La Reine des neiges 2 » sort au cinéma ce 20 novembre. Nos internautes sont impatients d'aller le voir, leurs enfants encore plus

« La Reine des neiges 2 » revient sur l'enfance des sœurs Anna et Elsa. — Disney Enterprises

A la veille de la sortie au cinéma de « La Reine des neiges 2 », nous avons essayé de mesurer l'enthousiasme de nos lecteurs.

S'ils sont chauds, c'est pour passer un moment en famille, voir du grand spectacle et participer à la grande Histoire.

Si, si, la famille. Avec Elsa et Anna, les sœurs du royaume d’Arendelle, La Reine des neiges, c’est avant tout une histoire de famille. Pour nos internautes, aussi.

A la veille de la sortie du nouvel opus des studios Disney, nous avons demandé à nos lecteurs pourquoi ils comptent aller le voir. Vu l’enthousiasme que les bandes-annonces ont soulevé, on s’attendait à une avalanche de témoignages, mais ça n’a pas été le cas. Ça nous a un peu refroidis. Trois thèmes reviennent souvent parmi la centaine de réponses que nous avons reçues.

Un moment en famille

« Pour voir les yeux de ma fille briller », écrit Marion. « Pour emmener ma petite fille au cinéma », ajoute Lylianne. « Pour être avec ma filleule », témoigne Marie. « Parce que j’aime ma fille très fort », avoue Céline. « Parce que j’ai une fille de 8 ans », note laconiquement Mathieu. « Parce que ma fille m’en parle depuis un an », lâche Sandrine.

Pour Gilberte, c’est l’occasion de « partager un moment avec sa petite Manon. » Quant à Simone, elle accompagnera ses « petites filles qui avaient 3 et 5 ans à la sortie du premier film, et qui étaient si enthousiastes après l’avoir vu au cinéma qu’elles le regardaient en boucle à la maison. Une euphorie communicative. »

Manifestement, La Reine des neiges 2 semble éviter aux familles d’être en froid.

« Des images magnifiques »

Outre la dimension affective, ce film d’animation suscite l’intérêt pour son esthétisme et son contenu. Nadia pense acheter son ticket de cinéma pour « les images magnifiques qu’offre Disney depuis toujours ». Quant à Jérémy, il salue « les belles animations, même si ce n’est pas commun pour un homme ».

A côté de ceux qui veulent en avoir plein les yeux, il y a ceux qui veulent en avoir plein les oreilles. C’est pour les chansons, que MisterKFN sur Twitter, et Jonathan sur Facebook, iront se faire une toile.

Le personnage d’Olaf fait son petit bonhomme de neige de chemin dans le cœur des spectateurs : c’est pour lui que Dominique, Tina et Marine feront le déplacement.

« Un incontournable »

« Avons-nous vraiment le choix ? », philosophe Vincent. « Aucun dessin animé n’a autant marqué les esprits depuis mes lointains souvenirs. Alors, avec mes deux filles de 5 et 6 ans, c’est mon devoir de père d’y aller (et puis avec un peu de chance, ça va être bien, beau et drôle) », poursuit-il. « C’est un incontournable », tranche Céline. « C’est devenu une tradition, le Disney de Noël », conclut Jean. Une histoire qui entre dans l’Histoire.