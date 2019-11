Daisy Ridley a décrit l'épisode 9 avec quatre adjectifs. — LILO/SIPA

18 novembre (J-30)

La saga des Skywalker touche à sa fin. En attendant la sortie de Star Wars, épisode IX, le 18 décembre, 20 Minutes vous dit, chaque jour, tout ce qu’il faut savoir pour se préparer à la fin de la saga. Informations plus ou moins essentielles, rumeurs plus ou moins avérées et autres trucs de nerds : c’est le Fil de Star Wars.

La Gazette de la Galaxie : Colin Trevorrow sera bien crédité au générique

Le réalisateur de Jurassic World Colin Trevorrow, qui devait initialement écrire le scénario du neuvième opus, sera bien crédité au générique avec son compère Derek Connolly. C’est la Writer Guild of America, le syndicat des scénaristes américains, qui a tranché, rapporte le site Collider. Trevorrow et Conolly seront crédités pour « l’histoire générale », avec Chris Terrio et J. J. Abrams, qui seront les seuls crédités pour le scénario.

Remontons en 2017, alors que Star Wars IX est encore en préproduction. Depuis deux ans, Colin Trevorrow est annoncé pour la réalisation du neuvième film. Mais le 5 septembre, Lucasfilm annonce son départ du projet pour « différends créatifs ». On apprendra finalement dans un article du Wall Street Journal ce qu’il s’est passé : si les idées de Trevorrow et de son co-scénariste Derek Conolly plaisaient bien à Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, ainsi qu’aux dirigeants de Disney, la première mouture du scénario ne les avait pas convaincus.

Lucasfilm a donc embauché Jack Thorne, l’auteur de la pièce de théâtre Harry Potter et l’Enfant maudit, sans que sa tentative ne soit plus concluante. C’est finalement J.J. Abrams, aux manettes du Réveil de la Force, qui a repris le travail sur Star Wars IX, avec Chris Terrio (co-scénariste de Batman v. Superman et Justice League). Non sans un délai : Disney a alors inversé les dates de sortie d’Aladdin, initialement prévu le 20 décembre 2019, et du dernier Star Wars, qui devait sortir le 24 mai.

La mention de Colin Trevorrow et Derek Conolly au générique confirme que J.J. Abrams et Chris Terrio se sont appuyés sur certains éléments que le premier duo avait imaginés pour le scénario de L'Ascension de Skywalker. En avril dernier, Abrams expliquait à Fast Company, au sujet de son arrivée en urgence sur le projet : « Il y avait une équipe, et il y avait des choses à partir desquelles nous pourrons travailler dans la version précédente du scénario, mais nous sommes repartis de zéro ».

Les Rumeurs de la Cantina : Le film sera « sombre, triste » et « effrayant » selon Daisy Ridley

On ne sait pas grand chose du scénario de L’Ascension de Skywalker, et ce n’est pas les actrices et les acteurs, dont les paroles sont étroitement verrouillées, qui nous en apprendront davantage. A la demande d’Entertainment Weekly, Daisy Ridley a toutefois décrit l’épisode 9 en quatre adjectifs la semaine dernière :

« Assurément sombre… Il y a des bouts qui sont vraiment effrayants… Et triste. Et joyeux »

Des qualificatifs qui pourraient probablement s’appliquer à une majeure partie des blockbusters attendus, des précédents Star Wars aux films Marvel, en passant par la série Game of Thrones, mais soit, merci Daisy !

L’image du jour : Oooooh, [SPOILER] est si mignon !

Attention, spoiler sur The Mandalorian !



Une photo affole déjà la galaxie Star Wars sur les réseaux sociaux. Elle est issue de The Mandalorian, la série créée pour la plateforme Disney +, encore inédite en France.

A la fin du premier épisode, le chasseur de primes qui donne son nom à la série récupère sa cible : il s’agit d’un bébé, une toute petite créature issue de la même espèce que… Yoda. Si les internautes ont tôt fait de la surnommer « Bébé Yoda », il ne peut s’agir du maître Jedi enfant : The Mandalorian se déroule après Le Retour du Jedi, dans lequel Yoda est décédé à l’âge de 900 ans.

On sait peu de chose sur l’espèce de Maître Yoda. Une autre maître Jedi de la même espèce, Yaddle, apparaissait rapidement dans La Menace Fantôme, et a été de nouveau mentionnée dans plusieurs jeux vidéo et BD de l’univers Star Wars. L’apparition de ce « bébé Yoda » nous permettra-t-elle d’en savoir plus ? A suivre.

You little shit pic.twitter.com/HKtcEw7DpP — Sean Bartley (@SeanBartley) November 17, 2019

En attendant, le petit être aux grands yeux ronds et aux oreilles caractéristiques, dont l’existence avait été gardée secrète par la production, a déjà séduit le public. Il devrait être rapidement décliné en jouet par Disney ; en attendant, il a déjà inspiré de nouveaux mèmes, comme celui-ci spécial adeptes du «OK Boomer ».