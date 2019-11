Des cascades de Seljalandsfoss au volcan de Þríhnúkagígur

« Tout ne se retrouve pas tel quel à l’image révèle Mark Smith mais il est certain que l’esprit de l’Islande m’a beaucoup apporté au moment de l’écriture. » Cette influence se retrouve quand on pénètre dans le volcan dormant de Þríhnúkagígur ou qu’on découvre la cascade de Seljalandsfoss. On se sent tout petit devant ces merveilles qui donnent envie de chanter « Libérée, délivrée » pour se sentir encore plus près de la nature.