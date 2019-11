Olaf, le bonhomme givré qui dégèle la Reine des Neiges — 20 Minutes

Olaf, le bonhomme de neige, est l’un des personnages les plus populaires de La Reine des Neiges.

Il est aussi drôle que touchant dans le deuxième volet.

Les créateurs du film lui ont adjoint de nouvelles créatures attachantes.

Qu’est-ce qui est blanc, craquant et a une carotte à la place du nez ? Il suffit de dire qu’il est l’un des héros de La Reine des Neiges pour identifier Olaf. Le bonhomme de neige - doublé en français par Dany Boon - est l’un personnages les plus appréciés des deux films.

« On n’avait pas mesuré l’impact de la popularité d’Olaf, explique la coréalisatrice Jennifer Lee à 20 Minutes. On a été surpris de voir à quel point son côté enfantin a séduit petits et grands. » La créature gelée a pris du galon dans La Reine des neiges 2 où elle devient plus mûre et responsable.

Toutes les fantaisies

« Les animateurs adorent le dessiner parce qu’il permet toutes les fantaisies avec son corps dont chaque partie est amovible, confie Jennifer Lee. Nous nous en sommes donnés à cœur joie pour renforcer les réactions de rire et de tendresse qu’il provoque. » Les créateurs de La Reine des neiges lui ont aussi adjoint de nouveaux venus qui pourraient lui voler la vedette: un cheval aquatique et une salamandre adorable.