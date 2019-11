MEILLEUR POTE Matt Damon est un ami sincère à la ville comme à l’écran et le prouve une fois de plus dans « Le Mans 66 » en salle mercredi

Matt Damon s’est entouré d’une bande de bons potes dans le milieu du cinéma.

Il estime que cela l’aide à évoluer dans le milieu hostile qu’est Hollywood.

Ben Affleck, George Clooney et Brad Pitt font partie de ses amis.

Avoir un bon copain, c’est ce qu’il y a de meilleur au monde. Matt Damon semble être d’accord avec la chanson. Que ce soit dans la vie, dans sa filmographie ou dans Le Mans 66 de James Mangold, l’acteur célèbre la camaraderie comme le démontre la vidéo ci-dessous.

Depuis ses débuts avec son pote d’enfance Ben Affleck, le comédien a toujours s’entourer de soutiens solides et talentueux. Des réalisateurs comme Steven Soderbergh ou Paul Greengrass ou des acteurs tels que George Clooney et Brad Pitt forment sa bande de joyeux compagnons qui lui ont permis de participer à de grands films. « Hollywood est un monde hostile où il est important de savoir s’entourer de présences bienveillantes », confie-t-il à 20 Minutes. Ce que Matt dit, il le pratique aussi pour le plus grand bonheur des cinéphiles.