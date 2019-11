Hend Sabri dans «Noura rêve» d'Hinde Boujemaa — Paname distribution

Dans « Noura rêve », une femme voit son désir de divorce malmené par la sortie de prison de son mari.

La réalisatrice a évité le manichéisme pour raconter son histoire.

Cette œuvre forte est portée par la comédienne Hend Sabri.

Noura rêved' Hinde Boujemaa plonge dans la réalité d’une femme tunisienne, cinq jours avant que son divorce soit prononcé. De quoi rêve Noura ? De liberté dans un pays où l’adultère est passible de prison et où la sortie de prison impromptue de son mari peut tout faire basculer.

« En Tunisie, les deux amants peuvent se retrouver derrière les barreaux pour adultère, explique la réalisatrice à 20 Minutes. Mais la justice a souvent tendance à condamner les femmes et à excuser les hommes. » Noura, incarnée par la sensible Hend Sabri, va donc devoir jongler entre boulot, enfants, amant et époux pendant ces journées de pur cauchemar.

Le film Tunisien « Noura Rêve » à voir absolument ! Excellent film sur l’adultère dans la société tunisienne. Avec la magnifique Hend Sabri . Le film sort prochainement en France pic.twitter.com/oTPgoJ13O9 — Max اللبناني 🇱🇧🇫🇷 (@oplib65) November 9, 2019

Une histoire de femmes

« Je me suis sentie concernée par ce rôle tout simplement parce que je suis une femme, insiste Hend Sabri. Bien que n’ayons pas vécu les mêmes choses, nous avons un ressenti commun. » L’actrice fait bien ressentir la peur qu’éprouve l’héroïne à l’égard de son époux délinquant récidiviste qui distille une impression de violence larvée. Il semble considérer comme un dû de reprendre sa place dans la vie de sa femme comme dans son lit. « La répulsion qu’elle éprouve à son égard me semble féminine, dit la cinéaste. C’est de ce rapport des femmes au désir que j’ai aussi souhaité parler. »

Une histoire d’hommes

Pour autant, les personnages masculins ne sont pas montrés comme des ordures décérébrées. Ils aiment sincèrement Noura, d’une manière autoritaire et égoïste. « Je n’ai pas voulu tomber dans le cliché de l’homme méditerranéen brutal, précise la cinéaste. Mes personnages ne sont pas manichéens. Ces hommes ont des sentiments et essayent de trouver leur place dans une société qui évolue. » La vengeance fort créative (et qu’on ne révélera pas) du mari contre l’amant de sa femme confirme ce malaise.

Tunisienne mais pas que

« Pas besoin d’être tunisienne pour se sentir proche de Noura, insiste Hend Sabri. Sa situation est exacerbée par la législation de ce pays mais ce qu’elle vit rappellera des choses à bien des femmes obligées de jongler avec les différents éléments de leur existence. » De quoi donner envie au spectateur de partager le rêve de Noura, celui de trouver le bonheur et la sérénité dans un monde hostile.