INTERVIEW Matt Damon compare le milieu du cinéma à celui de la course automobile à l’occasion de la sortie de « Le Mans 66 » en salle ce mercredi

Matt Damon et Christi Bale dans «Le Mans 66» de James Mangold — 20th Century Fox

« Le Mans 1966 » explique comment l’écurie Ford a fini par gagner les 24 heures du Mans.

Matt Damon et Christian Bale incarnent l’ingénieur et le pilote qui ont permis cette victoire.

L’histoire d’amitié entre les deux héros se trouve au centre de l’action tandis qu’ils tentent d’échapper aux pressions des financiers.

En 1966, l’écurie Ford remportait les 24 Heures du Mans pour la première fois de son histoire. Le Mans 66 de James Mangold revient sur la façon dont deux grands noms du sport automobile américain, l’ingénieur Carroll Shelby (joué par Matt Damon) et le pilote Ken Miles (incarné par Christian Bale), ont rendu cette victoire possible.

Les fans de sport automobile ne seront pas les seuls à se passionner pour le suspense provoqué par la relation à la fois conflictuelle et fraternelle entre les deux hommes dans ce film très réussi, que Matt Damon évoque pour 20 Minutes.

Y a-t-il des similitudes entre le milieu de la course automobile et celui du cinéma ?

L’analogie est évidente dans le film. Il y a d’un côté les artistes et de l’autre les financiers et les corporations et tous tentent de trouver un terrain d’entente pour obtenir le succès. Les tensions qui en découlent sont similaires dans les deux milieux.

Avez-vous l’impression que les choses ont changé depuis 1966 ?

Pour l’automobile, je n’en sais rien mais pour le cinéma, elles ont empiré et ce n’est pas parti pour s’améliorer. C’est pour cette raison que le film me parle. Dans tous les domaines, l’argent essaye de dominer l’art et y réussit souvent.

Quels autres points communs voyez-vous entre les deux ?

La pression. Tout coûte si cher ! On vit dans un stress permanent et cela finit par vous taper sur le système. Essayez de conserver votre intégrité artistique quand vous subissez ce type de soucis : vos nerfs sont mis à rude épreuve, ce que montre bien le film.

Pour faire face à un tel stress, rien de tel que l’amitié semble dire le film…

Les amis, on se les fait souvent sur le tas. L’adversité est une bonne façon de juger du caractère des gens qui vous entourent. Quand tout est fini, vous avez partagé tant de passion, de joies et d’engueulades qu’il en reste forcément quelque chose du point de vue humain.

Est-ce vraiment durable ?

On se retrouve avec plaisir pour d’autres films. Il est salutaire de panacher entre les gens nouveaux et ceux avec lesquels on a des affinités. Cela permet d’évoluer. C’est aussi ce que dévoile Le Mans 66. L’amitié entre Shelby et Miles les grandit professionnellement.

#FordVsFerrari Le Mans 66 (2019) L'hommage que j'attendais, une véritable réussite qui touche encore plus au coeur quand on connait déjà bien l'histoire en détail. James Mangold a tout bon. Mention spéciale au son et aux scènes de courses, absolument magistrales. pic.twitter.com/mnamhu7GgU — Raphaël (@Dinoponeros) November 9, 2019

Avez-vous personnellement déjà connu une telle amitié ?

Celle que je partage avec Ben Affleck depuis trente-huit ans. J’espère qu’elle ne prendra pas fin de façon aussi tragique. On peut se bagarrer comme eux quand on écrit ensemble. On n’en vient pas aux mains mais il arrive qu’on se dispute vraiment.

Peut-on comparer le fait de faire l’acteur et d’être pilote ?

La prise de risques est largement moins importante. Bien que l’on apprécie aussi les décharges d’adrénaline qu’apporte notre profession, on a moins de probabilité de mourir brûlé vif quand on est comédien que pilote. Je comparerais plus ce métier à celui d’astronaute.

Diriez-vous que « Le Mans 66 », c’est un anti « Fast & Furious » ?

On peut aimer les deux mais notre film donne plus le temps aux personnages de s’installer. Il est plus proche des œuvres des années 1970 où le cinéma offrait de divertissements destinés au grand public avec un contenu sérieux, amenant à une réflexion.