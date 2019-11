Elizabeth Lail dans «Countdown» de Justin Dec — Metropolitan Filmexport

Dans « Countdown », une jeune femme cherche à se tirer d’affaires après avoir téléchargé une application qui prédit sa mort dans trois jours.

Le scénario de ce thriller horrifique évoque « Ring » et « Destination finale ».

Sursaut et sourire font bon ménage dans cette fable qui pourrait donner lieu à une saga.

Et si on vous prévenait qu’il ne vous reste que trois jours avant votre mort ? C’est le problème qui se pose à une jeune infirmière (Elizabeth Lail) dans Countdown de Justin Dec. Après avoir téléchargé une appli apparemment inoffensive, elle voit apparaître un compte à rebours fatal minutant chaque instant qui lui reste à vivre.

« Un jour en regardant mon téléphone, je me suis demandé ce que ça donnerait si le chronomètre faisait défiler les jours et les heures jusqu’à ma mort » explique Justin Dec qui signe ici son premier long-métrage. Les victimes de l’appli Countdown sont bel et bien coincées dans un engrenage qui évoque deux franchises du cinéma d’horreur pour donner un thriller original. Des ingrédients de Ring et Destination finale s’y entremêlent diaboliquement. Des éléments que 20 Minutes a listés.

Sagas mortelles

Dans la saga Ring créée par Hideo Nakata, une cassette vidéo maudite provoque la mort de ceux qui la regardent. Dans Countdown, l’appli qui prend des allures de mauvaise blague pour prédire le décès des inconscients qui l’ont chargée sur leur téléphone. Grande différence : les spectateurs de la cassette n’ont plus que sept jours à vivre. Countdown est moins égalitaire : les plus chanceux apprennent qu’ils mourront vieillards, les autres peuvent rédiger leur testament fissa.

La saga du démon

Dans la saga Destination finale, la Mort, cette grande fofolle, massacre des groupes entiers dans des accidents d’avion, de train… Elle persécute ensuite celles et ceux qui lui ont échappé pour réparer son oubli. L’appli de Countdown dissimule un démon plutôt colérique qui ne supporte pas qu’on triche en le privant de l’âme qu’il estime avoir gagnée. Changer d’emploi du temps pour ne pas pratiquer une activité potentiellement dangereuse provoque son courroux. Il aurait fallu lire les « petites lignes » du contrat avant de le signer…

The fine print in a User Agreement can be killer. See #CountdownMovie in theaters now: https://t.co/6j40m22CJJ pic.twitter.com/McmjCqcMl2 — Countdown (@Countdown) November 6, 2019

Une nouvelle saga ?

Dans les trois cas, les héros doivent rivaliser d’ingéniosité pour se sortir d’affaires et ce n’est pas gagné. Countdown trouve des solutions fort distrayantes en multipliant les personnages amusants. Prêtre fan de démonologie et geek informaticien cupide apportent une bonne dose humour au cœur de l’angoisse. Sourires et sursauts sont les deux ingrédients de ce Countdown qui pourrait bien être le premier épisode d’une nouvelle saga. On parie ?