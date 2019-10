Image extraite de «Star Wars: L'ascension de Skywalker». — Copyright The Walt Disney Company France

La dernière bande-annonce de « Star Wars : L’Ascension de Skywalker », vient d’être dévoilée.

« 20 Minutes » liste les nombreux mystères de cette ultime vidéo.

La fin est proche. Le 18 décembre prochain, la troisième trilogie Star Wars tirera sa révérence avec un dernier volet très attendu : L’Ascension de Skywalker. Et pour faire patienter (ou enrager) les nombreux fans de la saga, Disney a dévoilé lundi l'ultime bande-annonce de ce chapitre, le jour même où Carrie Fischer, qui nous a quittés en 2016, aurait dû fêter ses 63 ans.

Une chose est sûre, les 56 jours restants avant la conclusion, ne seront pas de trop pour décrypter les nombreux mystères (ou indices) dont regorge la vidéo… En vrac, on découvre notamment l’existence d’une nouvelle planète, la mort probable d’un personnage historique, le retour d’un grand méchant… 20 Minutes fait le point sur ce que l’on découvre dans cette bande-annonce (mais aussi sur ce que l’on ne découvre pas).

Qui es-tu petite planète ?

Depuis l’épisode IV, les fans de Star Wars en ont vu des planètes en tous genres : désertiques, rocheuses, luxuriantes, marécageuses… Mais là, il s’agit d’une première. A la 50e seconde de la vidéo, on découvre un tout nouveau décor, entièrement fait de glace, comme un iceberg. Difficile de dire de quelle planète il s’agit, même si certaines théories de fans penchent vers Kijimi, où se trouve le « quartier des voleurs ». En tout cas, si vue de loin la planète paraît peu accueillante, il faut reconnaître que visuellement, elle en jette.

Le sacrifice d’un personnage historique

Il pourrait bien s’agir des dernières heures de C-3PO… En effet, une courte séquence de la bande-annonce laisse présager du pire pour le droïde le plus célèbre du cinéma. On y voit un petit bonhomme farfouiller dans la tête de C-3PO, avant que celui-ci déclare, l’œil triste : « Je regarde une dernière fois… mes amis ». Le tout devant Rey, Finn, Chewbacca etc., tous au bout de leur vie. Vous la voyez venir la séquence chialade là ?

Le retour de…

Bien plus que de simples rumeurs, tout porte à croire qu’un très vilain empereur fera son grand retour dans L’Ascension de Skywalker : notre ami Palpatine. Pour faire court, Palpatine, aka Dark Sidious, est « mort » dans l’épisode VI, Le retour du Jedi, tué par Dark Vador. Il réapparaît lors de la deuxième trilogie, qui se déroule chronologiquement avant la première, où l’on découvre l’ascension de cet affreux personnage. Mais nos héros intergalactiques n’en ont pas fini avec Palpatine, puisque l’heure de son grand retour a sonné ! Pour preuve, on découvre sa silhouette, de dos dans la bande-annonce (à deux minutes), ainsi que son trône et le son de sa voix disant : « Longtemps j’ai attendu, et maintenant, votre venue, ensemble, est votre perte ». Enfin, ultime preuve de son retour, l’acteur qui interprète l’Empereur, Ian McDiarmid, est de nouveau crédité au casting, et a même tweeté avec humour sur le sujet. « Tout se déroule selon le plan. Bien », a-t-il écrit ce mardi sur Twitter.

Everything is going according to plan. Good https://t.co/y8APBomZ3Q — Ian McDiarmid (@IanMcDiarmid_) October 22, 2019

La mystérieuse Rey

Personnage central de la trilogie, Rey est de nouveau au cœur de cette dernière bande-annonce. Et de multiples questions demeurent autour d’elle, notamment celle de ses origines. Pourquoi est-elle dotée de la Force ? Si certains apprécient le flou quant à ses parents, d’autres aimeraient découvrir une généalogie surprise… Mais rien dans cette vidéo ne nous donne le moindre indice. Tout comme sur l’évolution de la nature de sa relation avec Kylo Ren… Haine, ou amour ? Seule séquence ambiguë de la vidéo, il semblerait que les deux ennemis combattent ensemble, et réduisent en poussière un personnage mystère. Ou alors s’agit-il seulement d’une fausse piste ?

Les adieux de Carrie Fischer

Si Star Wars IX clôturera la trilogie, il dévoilera également la toute dernière apparition de Carrie Fisher au cinéma. Mais comment ? Décédée en 2016, l’actrice qui interprètait Leia depuis le début de la saga, n’a pas pu participer au tournage du dernier épisode. Néanmoins, J.J. Abrams, le réalisateur, a assuré ne pas avoir eu recours à des doublures ou des effets spéciaux pour la faire apparaître dans ce volet. « Le personnage de Leia est vraiment le cœur de l’histoire, expliquait-il à Variety cet été. Nous n’arrivions pas à finir la saga Skywalker sans Leia et se dire qu’elle était morte, qu’elle était ailleurs, ce n’était pas possible. On a réalisé qu’on ne pourrait jamais trouver de nouvelle actrice et nous ne voulions pas faire de personnage en images de synthèse, mais nous avons réalisé qu’il y avait des plans que nous pouvions utiliser et qu’on pouvait écrire des scènes autour de ça, pour qu’elle ait une part active dans le film. Elle est géniale dans ce film. Et maintenant, c’est impossible pour moi de me dire qu’elle est morte parce qu’elle est tellement vivante dans le film. » Le mystère reste donc entier, réponse le 18 décembre…