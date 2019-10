L'acteur Jean-Michel Martial — SIPA

Il est décédé à l’âge de 67 ans, des suites d’une longue maladie. L’acteur, metteur en scène et doubleur d’origine guadeloupéenne, Jean-Michel Martial, est mort dans la nuit du 17 octobre, selon le média public ultramarin La 1ere.

« C'est avec une grande tristesse que le groupe TF1 a appris le décès de Jean-Michel Martial, un des acteurs phares de Profilage. Le groupe TF1 exprime ses sincères condoléances à sa famille, à l'équipe de Profilage et à tous ceux qui ont collaboré à ses côtés », a fait savoir la chaîne dans un communiqué.

Révélé en 1993 à Cannes

Jean-Michel Martial était aussi l’un des acteurs principaux de la série de TF1 Profilage depuis le début de sa diffusion en 2009, dans le rôle du commissaire Grégoire Lamarck. Il avait aussi brillé dans le rôle d'Honoré, le tavernier amoureux des belles lettres d’Edmond, la pièce puis le film d’Alexis Michalak. Depuis septembre 2016, il était également président du Conseil représentatif des Français d'outre-mer (Crefom).

Né à Madagascar en 1952, Jean-Michel Martial avait démarré une carrière de chirurgien dentaire, à Paris et en Guyane, avant de se lancer dans le théâtre dans les années 1980. Il est révélé au Festival de Cannes en 1993, grâce à son rôle dans L’homme sur les quais, du réalisateur haïtien Raoul Peck, présenté en sélection officielle. Il a joué dans une trentaine de films, et presque autant de séries télévisées. Récemment, on l’a vu dans les séries Plan Cœur et Platane. Son frère, Jacques Martial, président du Centre caribéen d’expressions et de mémoire de la Traite et de l’Esclavage, ou mémorial ACTe, est également acteur et doubleur.

« C’était un comédien formidable et une personne exceptionnelle »

Jean-Michel Martial était également comédien et metteur en scène de théâtre, et a eu une carrière prolifique de doubleur, de Pulp Fiction à South Park, où il doublait le « Chef ». Il a créé en 1997 sa propre compagnie, L'autre souffle, dont l’objectif est de « faire connaître les auteurs de théâtre de la Caraïbe et donner une meilleure visibilité aux œuvres emblématiques du théâtre de la Caraïbe ».

De nombreuses personnalités lui ont rendu hommage et ont salué sa gentillesse et son engagement. « Il existe peu d’acteurs capables de fédérer tout le monde sur un plateau. Jean-Michel Martial en faisait partie. C’était un comédien formidable et une personne exceptionnelle », a déclaré Alexis Michalik au Figaro. Le metteur en scène a posté un long hommage sur Instagram vendredi matin.

Ses collègues de Profilage, Philippe Bas et Shy'm, lui ont également rendu hommage sur les réseaux sociaux, ainsi que l’ancienne Miss France Sonia Rolland, avec qui il avait joué dans Tropiques Criminels.

Son engagement salué

De nombreuses personnalités politiques se sont aussi attristées de son décès, de la ministre des Outre-mer Annick Girardin à l’ancienne ministre et députée du 20e arrondissement de Paris George Pau-Langevin, en passant par le député de Guadeloupe Olivier Serva, l’ancienne ministre Christiane Taubira, la maire de Paris Anne Hidalgo, ou le vice-président de la région Ile-de-France Patrick Karam.

Jean-Michel Martial était un grand acteur, un des rares ultramarins qui ait percé au niveau national tant au théâtre qu’au cinéma. C’était aussi un citoyen engagé, qui n’hésitait pas à participer à la vie collective enfin un homme gentil et modeste. Je salue sa mémoire. — George Pau-Langevin (@Pau_Langevin) October 18, 2019

Je ne comprends pas, c’était il y a quelques semaines, allez, quelques mois... nous arrivions limite à une pièce de Koltès. Nous pressions le pas, toi tes grandes foulées, moi de petits sauts, nous parlant, essoufflés. Woy Jean-Michel Martial, tu as quitté les quais!

ChT — Christiane Taubira (@ChTaubira) October 18, 2019

« Comédien d'une extrême sensibilité qui habitait ses rôles - quel remarquable Honoré dans la pièce Edmond- il fut aussi un Président du Crefom attentif aux droits des ultramarins mais aussi à la mer et à la planète bleue », a rappelé Jean-Pierre Philibert, président de la Fédération des entreprises ultramarines (Fedom). Avant d'ajouter que «nos Outre-mer sans lui sont un peu orphelines».