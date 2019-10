Lupita Nyong'o dans «Little Monsters» de Abe Forsythe — CGR/Original Factory

« Little Monsters » confronte une maîtresse d’école en sortie scolaire à des zombies.

Cette comédie horrifique rappelle «Shaun of the Dead» et «Goal of the Dead».

La distribution du film innove en donnant le choix aux spectateurs entre le grand et le petit écran.

Les zombies sont malins. Ils trouvent toujours de nouvelles façons de terrifier le spectateur. La comédie d’horreur Little Monsters d’ Abe Forsythe est projeté ce vendredi à 20 h dans une poignée de salles GCR avant d’être disponible à la télé en VOD dès le 31 octobre, à point nommé pour Halloween.

Une maîtresse d’école incarnée par Lupita Nyong'o, vue récemment dans Us de Jordan Peele, doit protéger ses élèves alors de la visite d’une ferme alors que des morts-vivants en feraient bien leur casse-croûte. Le dynamisme de la comédienne fait des étincelles tandis qu’elle affronte les créatures affamées.

« La vie est belle » avec des zombies

C’est au cours d'une sortie scolaire avec son fils que le réalisateur a eu l’idée de ce film. « Je le décris comme La Vie est belle avec des zombies », explique-t-il dans le dossier de presse. A l’instar du papa joué par Roberto Benigni dans son film de 1997, les adultes de Little Monsters (parmi lesquels on peut reconnaître Alexander England et Josh Gad) font passer l’invasion des zombies pour un jeu. Ils espèrent ainsi protéger les enfants d’une réalité sanglante à grand renfort de chansons et de blagues.

Le choix pour le spectateur

A l’heure où les cinémas sont encombrés par trop de sorties chaque semaine, la distribution de Little Zombies innove en donnant le choix au spectateur. Contrairement à certains sites de streaming qui, comme Netflix, ne montrent pas les œuvres en salle, elle offre la possibilité de découvrir le film au cinéma en public le temps d’une séance unique, ce vendredi à 20h, ou de savourer plus tard à la maison l'invasion des zombies voraces d'une fantaisie gore qui fait penser à Shaun of the Dead (2005) et Goal of the Dead (2014) par son humour très noir.