SUPER VILAIN L'acteur est devenu fan du personnage et veut continuer à l'explorer

L'acteur Joaquin Phoenix sous les traits du Joker — Landmark/Starface

En salle ce mercredi, le film Joker est dors et déjà un événement, avec un Lion d’or à la Mostra de Venise, des records au box-office américain, des critiques dithyrambiques, mais aussi un climat de polémique. Déjà pressenti pour un Oscar du meilleur acteur, Joaquin Phoenix est, quant à lui, motivé pour continuer à explorer le personnage.

Une rencontre avec Batman ?

Dans l’émission Popcorn with Peter Travers, la question a été posée à l’acteur de savoir si le Joker était son rôle de rêve. Or, pas du tout, pas à l’origine. « Je n’y aurais jamais pensé comme mon dream role, explique Joaquin Phoenix. Mais maintenant, honnêtement, je n’arrête pas d’y penser. Nous avons beaucoup parlé avec Todd Phillips, le réalisateur, de ce que nous pourrions faire ensemble, de manière générale, mais aussi plus spécifiquement avec le Joker. »

L’animateur Peter Travers lui rappelle d’ailleurs qu’un nouveau film Batman, avec Robert Pattinson en chevalier noir, arrive bientôt. Une rencontre de rêve pour Joaquin Phoenix ? Non, pas vraiment, il n’y pense même pas. Cet univers, les super-héros, « ce n’est pas quelque chose que je voulais vraiment faire avant de travailler sur le film. Mais c’est devenu un vrai rôle de rêve pour moi. »