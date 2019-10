STAR La prestation de Joaquin Phoenix dans « Joker » le fait donner grand favori pour la course à l’Oscar du meilleur acteur

Joaquin Phoenix dans Joker — Warner Bros France

Joaquin Phoenix s’est fait une spécialité des personnages intenses.

« Joker », sa dernière composition en date, a toutes les chances de lui valoir un Oscar.

Ce film brillant couronne une carrière exigeante.

Joaquin Phoenix décrochera-t-il l’Oscar pour Joker de Todd Phillips ? On a envie de le penser et le brillant démarrage du film aux Etats-Unis le laisse présager. Sa composition en comique raté sombrant dans la folie vient compléter les métamorphoses dont l’acteur a fait sa spécialité et que détaille la vidéo ci-dessous.

« Joaquin communique une intensité incroyable à ses prestations, explique Todd Phillips à 20 Minutes. C’est ce qui en fait un Joker parfait, à la fois inquiétant et terriblement attachant. » Le comédien semble se glisser en caméléon dans chacun de ses personnages se faisant oublier tant il est juste à chaque fois. « C’est comme cela que je conçois mon métier : une immersion totale dans mon rôle », nous avouait Joaquin Phoenix au moment de la sortie de A Beautiful Day (2017) de Lynne Ramsay. Sa prestation brillante dans Joker couronne une carrière exigeante dans un grand éclat de rire du clown bien flippant..