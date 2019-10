« Terminator » est sorti il y a 35 ans. — 20th Century Fox

Disney, Warner Bros. ou encore Skydance seraient-ils en passe de perdre les droits sur des films iconiques des années 1980 ? De plus en plus de scénaristes cherchent à récupérer leurs droits sur des succès comme Terminator ou Die Hard, rapporte The Hollywood Reporter. Et ce n’est que le début, estime le magazine.

Depuis la fin des années 1970, un amendement du Congrès américain à la loi sur le copyright permet aux auteurs de réclamer les droits cédés à des studios après plusieurs décennies – 35 ans exactement, dans le cas des scénaristes.

La scénariste de Terminator souhaite récupérer ses droits

Le cas de la saga Terminator est un bel exemple de ce phénomène. Le premier film et ses quatre suites ont rassemblé 1,8 milliard de dollars de recettes depuis 1984 – et le sixième opus de la saga, Terminator : Dark Fate, sort dans les salles le 23 octobre en France, le 1er novembre aux Etats-Unis. Les droits appartiennent actuellement à la compagnie Skydance : son PDG, David Ellison, les avait acquis auprès de sa sœur Megan Ellison. Celle-ci les a achetés en 2011 aux enchères, pour 20 millions de dollars. Mais la scénariste du premier Terminator, Gale Anne Hurd, tente désormais de les récupérer, ce qui pourrait empêcher Skydance de continuer la saga dès novembre 2020.

Alors que la vague des reboots et des suites de films iconiques des années 1980 fait rage à Hollywood, ce sont justement les œuvres de la deuxième moitié de cette décennie qui sont les plus concernées. Ainsi, Gary K. Wolf, l’auteur du livre ayant inspiré Qui veut la peau de Roger Rabbit ? tente de récupérer les droits auprès de Disney. Warner Bros. fait face aux héritiers de Michael McDowell, auteur du script de Beetlejuice (1988), et la Fox à ceux de Roderick Thorp, l’auteur du roman Nothing Lasts Forever, qui a donné la saga… Die Hard. Predator ou Les griffes de la nuit sont aussi concernés, et des auteurs comme Stephen King ou David Mamet cherchent également à récupérer leurs droits.

Des auteurs inspirés par une décision de justice ?

Les notices de résiliation du copyright doivent être envoyées par les scénaristes aux studios à un moment précis pour être valable, ce qui explique peut-être le nombre important d’avis de résiliation déposé récemment. Par ailleurs, l’an dernier, un juge a confirmé la validité de la notice de résiliation envoyée par Victor Miller, le scénariste de Vendredi 13, de quoi inspirer d’autres auteurs.

Ce phénomène va-t-il gêner la tendance des suites et des reboots, ou peut-il l’encourager ? Si les studios pourraient se montrer hésitant à relancer une franchise en plein flou juridique, les auteurs qui reprennent leurs droits auront sûrement envie de « capitaliser », estime THR. L’auteur a deux ans pour signifier son envie de récupérer ses droits : les studios peuvent avoir intérêt à s’activer et exploiter la licence avant de la perdre. Selon l’avocat spécialisé Marc Toberoff, dans la plupart des cas, le studio qui détient les droits préfère essayer de trouver un accord avec l’auteur.

Dans le cas de Terminator, Gale Ann Hurd devra partager les droits à 50-50 avec James Cameron, le réalisateur originel et producteur de Dark Fate. Si Skydance souhaite refaire un film, il devra négocier de nouveau avec Hurd et Cameron, mais un autre studio sera aussi en mesure de continuer la franchise. Contacté par THR, Skydance a répondu dans un communiqué : « Skydance a un accord en place avec Jim Cameron et contrôle les droits de la franchise Terminator à moyen terme. » Gale Ann Hurd n’a pas commenté.