« Hala », film produit par Apple pour sa plateforme de streaming, aura droit à une sortie en salle. — Apple

Apple va diffuser dans les salles de cinéma des films initialement réalisés pour son service de streaming Apple TV +, d’après un article publié vendredi par le Wall Street Journal. Le quotidien américain cite des sources anonymes ? selon lesquelles Apple espère que des sorties en salle donneront plus de prestige à sa plateforme et aideront à attirer des stars de l’industrie du cinéma.

Plus tard dans la journée de vendredi, Apple a annoncé des dates de sortie en salles pour trois de ses films, relayées par The Hollywood Reporter. Le documentaire The Elephant Queen sera diffusé dans quelques villes américaines à partir de 18 octobre, puis dès le 1er novembre sur la plateforme.

Un film de Sofia Coppola pour 2020

La fiction Hala sortira le 22 novembre, avec une date de streaming en décembre, tandis que The Banker, avec Samuel L. Jackson et Anthony Mackie, sera visible dans certains cinémas américains le 6 décembre, puis en janvier sur Apple TV +. Le nombre exact de salles qui diffuseront les trois films n’est pas connu, mais selon THR, Apple peut compter sur l’ancien d’Imax Greg Foster pour établir une stratégie.

The Wall Street Journal a également évoqué une sortie pour On the Rocks, une comédie dramatique de Sofia Coppola avec Rashida Jones et Bill Murray. Selon les sources du quotidien économique, Apple envisagerait une sortie au milieu de l’année 2020, peut-être après une avant-première lors d’un événement important, comme le Festival de Cannes. Le long-métrage est co-produit avec A24, une société de production indépendante avec laquelle Apple a signé un partenariat sur plusieurs années l’an dernier. A24 a notamment produit Moonlight, Oscar du meilleur film en 2017 et Lady Bird, nommé pour cinq Oscars l’année suivante.

Briguer des récompenses

Car la diffusion de films au cinéma permet aussi de briguer des récompenses. Des leaders du streaming vidéo sur abonnement comme Netflix et Amazon Prime ont ainsi remporté des prix pour des films originaux vus par le public dans des théâtres. Ainsi, la production d’Amazon Manchester by the Sea, qui a bénéficié d’une sortie en salles trois mois avant sa diffusion sur la plateforme, a reçu six nominations et deux Oscars (meilleur scénario et meilleur acteur) en 2017.

Apple TV + doit sortir le 1er novembre dans plus de 100 pays pour 4,99 dollars par mois, avec un nombre limité de contenus originaux au début, mais la marque à la pomme a promis d’en ajouter de nouveaux régulièrement. Le prix de l’abonnement est inférieur à celui de Disney + (lancement prévu mi-novembre pour 6,99 dollars par mois) et à celui de Netflix.

Apple TV +, l’outsider

Apple TV + fait figure d’outsider dans la « bataille » des plateformes de streaming : la firme à la pomme n’a pas encore fait ses preuves dans la production audiovisuelle, contrairement à ses concurrentes. Elle mise par ailleurs sur des contenus exclusivement originaux.

Le projet Apple TV + a toutefois attiré de nombreux talents d’Hollywood : Steven Spielberg, M. Night Shyamalan, Damien Chazelle, Octavia Spencer, Jennifer Anniston, Reese Witherspoon ou encore Sofia Coppola ont ainsi participé à la vidéo d’annonce du lancement de la plateforme, diffusée lors de la keynote de mars 2019.

Depuis, Apple a déjà annoncé la série dystopienne See avec Jason Momoa, For All Mankind, la nouvelle série de SF de Ronald D. Moore, le créateur de Battlestar Galactica, Servant, le nouveau thriller psychologique de M. Night Shyamalan, ou encore Amazing Stories, une série anthologique de science-fiction de Steven Spielberg. The Morning Show, le programme phare d’Apple avec Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell, qui s’est déjà dévoilé dans une bande-annonce, doit sortir le 1er novembre sur la plateforme.