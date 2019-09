HEROS L’acteur s’est imposé dans deux rôles iconiques, celui du boxeur et celui du vétéran qu’il retrouve pour « Rambo : Last Blood », en salle ce mercredi

Sylvester Stallone dans «Rambo: Last Blood» d'Adrian Grunberg — Metropolitan FilmExport

Sylvester Stallone s’est imposé comme une icône de la culture populaire grâce à Rocky et Rambo.

Ces deux héros ont marqué sa carrière de façon indélébile.

L’acteur l’assume complètement et avoue même en être fier.

Qu’il le veuille ou pas, Sylvester Stallone restera à jamais associé aux personnages de Rocky Balboa, qu’il a incarné pour la dernière fois en 2018 dans Creed 2 de Steven Caple Jr., et à John Rambo, qu’il retrouve ce mercredi en salle dans Rambo: Last Blood d’Adrian Grunberg.

« J’ai un faible pour Rocky car c’est un loser flamboyant contrairement à Rambo qui vit confit dans sa haine et son désir de revanche. Rocky est plus facile à jouer et à aimer », confiait-il à 20 Minutes lors du dernier Festival de Cannes, où il recevait un hommage.

Depuis que le grand public a découvert les deux films, Rocky en 1977 et Rambo en 1982, Sly s’est fait à l’idée qu’il restera dans les mémoires des spectateurs avec ces deux héros. « Il y a peu de gens qui peuvent se vanter de faire à ce point partie de la culture populaire et j’ai choisi d’en être fier », clame-t-il. On ne peut que lui donner raison tant ces personnages sont toujours appréciés du public.