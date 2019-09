Scénaristes, productrices et assistantes de Twitter ont utilisé en nombre le hashtag #NotWorthLess ce mercredi. Le but : mettre en lumière les problèmes d' inégalités salariales dans l’industrie du divertissement américaine.

Le mouvement a été déclenché par la controverse autour du départ de la scénariste Adele Lim de l’écriture des suites de Crazy Rich Asians. Celle-ci a en effet expliqué qu’elle avait quitté le projet après avoir appris qu’elle n’était payée qu’un huitième du salaire de son collègue masculin et blanc.

Sur #NotWorthLess, de nombreuses femmes travaillant dans l’industrie du divertissement ont partagé des histoires similaires : différences de salaire, rupture de contrat alors qu’une série marchait bien ou invisibilisation de leur travail lors de la promotion d’un film ou d’une série.

I was not asked to return for the 2nd season on a show that had a critically acclaimed first season. And none of the other women on staff were asked back either. Who did get asked back? The male office PA and a male EP w/no previous writing experience. #NotWorthLess

This was in corporate: After I quit, a male co-worker called and asked me my salary bc he was afraid he was being underpaid. I said "you first" and he blurted out a number that was 10k more than me. There was a long silence. He was the newbie and...I trained him. #NotWorthLess