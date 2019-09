L'acteur Gérald Thomassin, suspecté de meurtre, est porté disparu

Gérald Thomassin dans le film «Paria» de Nicolas Klotz en 2000. — NANA PRODUCTIONS/SIPA

L’acteur Gérald Thomassin, lauréat du César du meilleur espoir masculin en 1991, et suspecté du meurtre d’une mère de famille, est porté disparu depuis le 28 août.

L’acteur de 45 ans, révélé en 1991 dans Le Petit Criminel de Jacques Doillon, est mis en examen depuis juin 2013 pour le meurtre de Catherine Burgod, 41 ans. Cette employée communale de Montréal-la-Cluse (Ain) enceinte de cinq mois et demi avait été tuée de 28 coups de couteau dans le bureau de poste où elle travaillait, qui avait ensuite été dévalisé, le 19 décembre 2008.

Incarcéré en 2013

Cinq ans plus tard, Gérald Thomassin est interpellé et mis en examen pour « vol avec arme et meurtre sur personne chargée d’une mission de service public » ; il est placé en détention provisoire en juillet 2013, mais clame son innocence. Deux ans plus tard, il est remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.

L’affaire connaît de nombreux rebondissements dans les années qui suivent, avec notamment l’arrestation de deux autres suspects, l’un en mars 2017, l’autre en mai 2018, identifié grâce à son profil ADN. Gérald Thomassin devait se rendre à une confrontation judiciaire avec les deux autres suspects du féminicide le 28 août. Son frère Jérôme Thomassin a confirmé qu’il était monté dans un train à Rochefort pour se rendre au rendez-vous, mais il est introuvable depuis.

Repéré grâce à un casting à la DDASS

Découvert en 1990 grâce à un casting organisé dans les foyers de la DDASS, Gérald Thomassin obtient le rôle principal du film de Jacques Doillon Le Petit Criminel, pour lequel il obtient un César. Il connaît ensuite une carrière irrégulière, entrecoupée de problèmes avec l’alcool et la drogue. Il retrouve en 2008 Jacques Doillon pour Le Premier Venu, son dernier film. Les années suivantes, installé dans l’Ain, l’ancien acteur continue de souffrir de toxicomanie et devient un temps SDF, avant d’obtenir un hébergement d’urgence en 2012.