Jurassic World. — Universal pictures

« La vie trouve toujours un chemin », martèle Dr Ian Malcolm, le personnage interprété par Jeff Goldblum dans la saga Jurassic Park. Et c’est toujours aussi vrai. Un troisième Jurassic World est ainsi prévu pour 2021 dans les salles, avec un tournage au printemps prochain sous la houlette de Colin Trevorrow, déjà aux manettes du premier épisode. Mais le réalisateur semble impatient, puisqu’il vient de mettre en ligne un court-métrage de huit minutes dans l’univers de Jurassic Park et faisant suite à Jurassic World : Fallen Kingdom.

Watch the all-new short film Battle at Big Rock now. #JurassicWorld pic.twitter.com/17MhQ5YGcE — Jurassic World (@JurassicWorld) September 16, 2019

Les moyens d’un blockbuster

Rappelez-vous, ou attention spoilers, à la fin du précédent film mis en scène par Juan Antonio Bayona, les dinosaures n’avaient pas seulement quitté l’île d’Isla Nublar pour le continent mais étaient en liberté dans la nature… Dans nos rues ? C’est le pitch du court-métrage, intitulé Battle at Big Rock : une famille fait du camping au coin du feu dans le parc national de Big Rock, lorsqu’elle reçoit la visite de gentils et curieux dinos… Et d’un moins gentil et plus gros.

Le film reprend l’idée que Colin Trevorrow veut développer pour le prochain épisode, à savoir que les dinosaures vivent parmi nous comme les requins ou les ours. Même s’il s’agit d’un court, Battle at Big Rock s’offre les moyens d’un vrai long blockbuster. Impressionnant.