Brad Pitt dans «Ad Astra» de James Gray — 20 th Century Fox

Brad Pitt a su faire oublier son rôle sexy face à Geena Davis grâce à une filmographie riche en belles performances.

Ses choix judicieux l’ont imposé comme un acteur majeur.

On le verrait bien couronné aux Oscars pour « Once Upon A Time… In Hollywood » ou « Ad Astra » sortis en 2019.

James Gray qui vient de le diriger dans Ad Astra ne tarit pas d’éloges sur Brad Pitt « C’est un comédien particulièrement subtil, a-t-il, déclaré lors de la conférence de presse du film au Festival de Venise. Je pense que c’est un acteur sous-estimé. » La vidéo ci-dessous donne raison au réalisateur.

2019 pourrait bien être l’année Brad Pitt avec son rôle d’astronaute en pleine crise existentielle dans Ad Astra et sa composition savoureuse de cascadeur dans Once Upon a Time… In Hollywoodde Quentin Tarantino. On le verrait bien remporter enfin un oscar tant son son jeu semble s’affiner de film en film faisant (presque) oublier l’auto-stoppeur sexy qu’il incarnait dans Thelma et Louise (1991) face à Geena Davis.