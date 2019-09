Jurys et lauréats du 45e Festival de Deauville — Caroline Vié

Des stars comme Johnny Depp, Kristen Stewart, Geena Davis, Sienna Miller et Pierce Brosnan étaient là pour cette cuvée 2019.

Le magnifique film « Bull » a été le grand vainqueur de la compétition.

Des Français comme Ladj Ly pour « Les Misérables » et le réalisateur Olivier Assayas ont également été honorés.

De notre envoyée spéciale à Deauville,

Cette 45e édition de Festival de Deauville n’a pas dérogé à la règle. Les stars et les films étaient au rendez-vous. 20 Minutes était là aussi pour partager ses coups de cœur. Voici donc neuf raisons pour lesquelles on est déjà impatients d’être en septembre 2020.

1. L'engagement féministe de Sienna Miller et Geena Davis

Les femmes étaient à l’honneur à Deauville cette année. Geena Davis et Sienna Miller se sont largement exprimées sur ce sujet en dénonçant le sexisme à Hollywood. Ces deux femmes de tête et de cœur sont bien décidées à agir pour faire évoluer la situation dans le bon sens.

2. L’hommage au 7e Art de Kristen Stewart

Venue recevoir un prix et présenter un biopic sur l’actrice Jean Seberg, Kristen Stewart n’a pas caché son amour pour le 7e Art. L’ex- star de la saga Twilight a aussi pris la défense des réseaux sociaux qui, estime-t-elle, permettent de « trouver des gens qui vous ressemblent ».

3. Les confidences de Sophie Turner sur l’après « Game of Thrones »

La Sansa Stark de la série Game of Thrones reconnaît avoir peur de ne pas sortir de ce rôle écrasant. Sophie Turner , vue également en Phoenix dans les X-Men, nous a confié ses craintes pour la suite de sa carrière alors qu’elle venait présenter le thriller Heavy de Jouri Smit où elle incarne une droguée.

4. Les souvenirs de l’ex-007 Pierce Brosnan

Pierce Brosnan n’a rien perdu de son charme en atteignant les 66 printemps. Il a un peu mis sa carrière d’acteur de côté pour se consacrer à la peinture et à la défense de l’environnement. Loin de renier le rôle de James Bond, il a parlé avec reconnaissance de ce rôle qui lui colle à la peau.

5. La joie des fans de Johnny Depp

Johnny Depp a reçu un accueil triomphal à Deauville et a semblé très ému en recevant un hommage mais il semblait bien las au moment de la conférence de presse. Il a retrouvé toute son énergie pour signer des autographes à de nombreux fans et remercier son ex-compagne Vanessa Paradis en recevant un prix pour sa carrière.

6. La révélation « Bull »

Bull, film d’Annie Silverstein révèle cette cinéaste brillante et sa jeune interprète Amber Havard. Elles ont séduit à la fois le Grand Jury présidé par Catherine Deneuve, le jury Révélation présidé par Anna Mouglalis et le jury de la Critique. On n’a pas fini de parler de ce « taureau » dont l’action se déroule dans le milieu du rodéo.

7. Le nouveau sacre de « Les Misérables »

Chaque année, le Festival de Deauville célèbre un premier film français. Les Misérables de Ladj Ly, récompensé par le jury cannois en mai dernier, a aussi emballé celui du prix D’Ornano-Valenti. Cette plongée puissante dans une cité de banlieue est une pure merveille qui sera en salle le 20 novembre prochain.

8. Les frissons du phare de « The Lighthouse »

On ne regardera plus jamais un phare de la même manière quand on a vu The Lighthouse de Robert Eggers. Robert Pattinson et Willem Dafoe font toutes sortes de rencontres étranges dans ce film d’horreur fascinant tourné dans un magnifique noir et blanc. Frissons garantis avec ces deux loups de mer.

9. L’émotion d’Olivier Assayas

Le réalisateur français était bouleversé de recevoir le prix du 45e Festival de Deauville pour l’ensemble de sa filmographie. Son bonheur faisait plaisir à voir ! « Je n’en demandais pas tant ! » a-t-il déclaré, les larmes aux yeux avant de présenter son nouveau film, Cuban Network.