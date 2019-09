Lise Leplat Prudhomme dans «Jeanne» de Bruno Dumont — Les fillms du Losange

Christophe prend la succession d’Igorrr pour composer la musique de « Jeanne » de Bruno Dumont, la suite de « Jeannette ».

Le chanteur s’est laissé emporter par les mots de Charles Péguy, dont l'œuvre inspire le film.

Christophe s'est laissé convaincre de faire une apparition dans le film.

Avec Jeanne, Bruno Dumont offre la suite de Jeannette qui racontait l’enfance de Jeanne d’Arc. Il a fait appel à Christophe pour composer la bande-son de ce conte inspiré de Charles Péguy, présenté à Cannes en mai dernier.

« Ma musique ressemble au cinéma de Bruno Dumont. Il y a quelque chose de radical dans notre travail qui fait que les gens l’aiment ou le détestent », confie le chanteur-compositeur à 20 Minutes au téléphone, depuis son bateau amarré à Port Grimaud. Ses mélodies envoûtantes emportent le spectateur près de la Pucelle, jouée avec sensibilité par Lise Leplat Prudhomme, tandis qu’elle fait face à ses accusateurs. « L’univers de Bruno a sa propre musique qui me correspond comme si l’image pouvait générer du son. » La fusion entre leurs deux mondes est de toute beauté.

L’engrenage des mots de Péguy

Christophe succède à Igorrr qui avait composé la partition de Jeannette. « J’avais vu le film mais, pour être cash, je n’avais fait attention à la musique tant je m’étais laissé emporter par l’ambiance et les personnages. » Il a donc immédiatement accepté de tenter l’aventure, ébloui par les images que lui faisait parvenir le réalisateur. « J’ai écrit en me laissant guider par l’engrenage des mots de Péguy qui donnait une résonance particulière à laquelle je suis très sensible », précise Christophe. Son seul regret : que la jeune Lise Deplat Prudhomme ait été doublée pour les passages chantés. « J’aimais les failles dans sa voix, dit-il. Mais je respecte la décision de Bruno Dumont. »

Acteur (presque), malgré lui

Le public pousse un soupir de surprise charmée au moment de l’apparition de Christophe, un vrai moment de grâce visuel et musical dans la cathédrale d’Amiens. « J’ai commencé par dire non car je ne me voyais pas faire l’acteur. » Le musicien a fini par se laisser convaincre. « Le tournage avait lieu en août, quand je suis sur mon bateau et ne saurais être dérangé, explique-t-il. Bruno m’a attendu jusqu’en octobre et j’ai eu l’équipe pour moi tout seul comme la star que je ne veux pas être ! » S’il n’a pas encore vu sa prestation dans Jeanne, Christophe ne regrette pas de s’être laissé convaincre. « Jouer chez Bruno Dumont, c’est comme travailler avec Godard dans les années 1960. »

Bientôt un seul en scène

Fort de cette expérience, le musicien a repris la mer cet été pour poursuivre l’écriture de son prochain projet, une autobiographie sous forme de « seul en scène » musical. « C’est une conversation avec Fabrice Luchini qui m’en a donné l’idée, confie-t-il. J’en ai testé quelques premiers extraits pendant mes concerts et c’était chouette d’entendre des rires. J’estime avoir de la chance que mon public soit aussi réceptif à mes expériences. » Ses fans seront tout autant transportés par son travail dans le très beau film de Bruno Dumont qui révèle une nouvelle facette de son talent.