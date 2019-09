Hayley Atwell jouera dans le septième opus de «Mission : Impossible ». — Richard Shotwell/AP/SIPA

Après Avengers, place à Mission : Impossible. La britannique Hayley Atwell, qui interprète l’espionne Peggy Carter dans les films de l’univers Marvel et ans la sérire Agent Carter, a rejoint le casting du septième opus des aventures de Ethan Hunt, le rôle culte de Tom Cruise.

Christopher McQuarrie, réalisateur et scénariste de ce prochain film, a annoncé la nouvelle sur Instagram, avec une photo de Hayley Atwell et la fameuse phrase : « Votre mission, si toutefois vous l’acceptez » («Should you choose to accept… » en anglais).

L’actrice a répondu sur le réseau social, avec un zoom sur la même photo et une simple description : « Mission : Acceptée. Quoique je ne sois pas du genre à suivre les ordres… »

Un film prévu pour 2021

L’actrice, qui était dans Avengers : Endgame, doit reprendre son rôle de Peggy Carter pour un épisode de la série animée Marvel What if… ? produite pour la future plateforme Disney +. Elle est récemment apparue dans une minisérie de la BBC, Howards End, adaptée du classique d’E.M. Forster Retour à Howards End, et dans le film Jean-Christophe et Winnie aux côtés d’Ewan McGregor. Hayley Atwell est aussi très prolifique au théâtre et la radio, et doit apparaître dans la série policière d’anthologie Criminal, sur Netflix.

On dispose encore de peu d’informations sur Mission : impossible 7, si ce n’est que Tom Cruise et Rebecca Ferguson reprennent leurs rôles de Ethan Hunt et Ilsa Faust. Le film est prévu pour juillet 2021, et un huitième opus a déjà été annoncé pour août 2022.