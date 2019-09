La scénariste Adele Lim a dénoncé les inégalités de salaire entre son collègue blanc et masculin et elle. — Katie Jones/Variety/REX/SIPA

Adele Lim, une co-scénariste de Crazy Rich Asians, vient de quitter la préparation des suites de la comédie romantique à succès de Warner Bros, a révélé The Hollywood Reporter, pour des raisons d’inégalités salariales. Elle a déclaré avoir appris qu’elle ne gagnerait qu’un huitième du salaire de l’un de ses collègues, Peter Chiarelli.

Crazy Rich Asians a connu un énorme succès aux Etats-Unis et à l’international, arrivant en tête du box-office dès la première semaine après sa sortie. Le long-métrage, qui a récolté 174,5 millions de dollars aux Etats-Unis et au Canada et 238,5 millions à l’international – pour un budget de 30 millions – est devenu en octobre 2018 la 6e comédie romantique la plus importante du box-office. Le blockbuster sorti à l’été 2018 aux Etats-Unis a reçu des critiques élogieuses pour sa représentation de la minorité asiatique-américaine, souvent invisible, à l’écran. Deux suites, qui doivent être tournées d'affilée en raison des agendas chargés de ses interprètes, sont prévues par Warner Bros.

Disparités d’expérience

C’est le réalisateur du film, Jon M. Chu, qui a intégré Adele Lim à l’adaptation du roman de l’auteur singapourien Kevin Kwan, rapporte The Hollywood Reporter. Peter Chiarelli révélé en 2009 avec La Proposition, a lui été recruté par les producteurs pour travailler sur Crazy Rich Asians. Si Adele Lim est une productrice et scénariste expérimentée, elle a surtout travaillé à la télévision, tandis que Peter Chiarelli a travaillé sur plusieurs longs-métrages. C’est cette différence d’expérience qui expliquerait la disparité entre leur salaire.

« Être évaluée de cette manière ne peut que faire penser que c’est ce que valent mes contributions pour eux », a déclaré Adele Lim à THR. Selon la scénariste, les femmes et les personnes de couleur sont souvent considérés comme « de la sauce soja », c’est à dire « embauchées pour saupoudrer des détails culturels spécifiques sur un scénario, plutôt que reconnues pour le travail de création d’une histoire », explique le magazine.

« Ce que je gagne ne devrait pas dépendre de la générosité du scénariste blanc et masculin »

Les salaires exacts proposés à Chiarelli et Lim ne sont pas connus, mais selon THR, les premières offres de Warner Bros. étaient de 800.000 à 1 million de dollars pour Peter Chiarelli, contre 110.000 et plus pour Adele Lim. Selon Warner Bros, il s’agit de tarifs standards de l’industrie, basés sur l’expérience, et faire une exception pourrait causer des troubles.

THR rapporte par ailleurs qu’après le départ d’Adele Lim à l’automne dernier, les producteurs ont passé cinq mois à chercher d’autres scénaristes d’origine asiatique pour la remplacer. Ils sont finalement revenus vers Lim en février, avec une offre plus proche de la parité : Peter Chiarelli avait proposé de partager son salaire avec sa collègue. Adele Lim a refusé : « Pete a été incroyablement bienveillant, mais ce que je gagne ne devrait pas dépendre de la générosité du scénariste blanc et masculin, a-t-elle déclaré à THR. Si je ne peux pas obtenir l’égalité salariale après Crazy Rich Asians, je ne peux pas imaginer ce que cela serait pour quelqu’un d’autre, étant donné que le standard pour combien l’on vaut est d’avoir des succès établis dans des films précédents, pour lesquels des femmes de couleur n’auraient jamais été engagées. Il n’y a pas de moyen réaliste d’atteindre la vraie équité de cette manière. »