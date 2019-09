Le réalisateur Richard Linklater au festival de Sundance, le 20 janvier 2013. — Danny Moloshok/AP/SIPA

Vous pensiez que l’attente pour le prochain Star Wars était longue ? Richard Linklater a deux ou trois mots à vous dire. Son prochain film, Merrily we roll along, sera tourné sur une période de 20 ans.

Il s’agira d’une adaptation de la comédie musicale du même nom, composée par Stephen Sondheim et produite à Broadway depuis 1981. L’histoire suit Franklin Shepard, un compositeur de comédies musicales, qui abandonne sa carrière et ses amis pour devenir producteur à Hollywood.

Le héros sera incarné par Blake Jenner, déjà aperçu dans un film de Richard Linklater, Everybody wants some !!. Beanie Feldstein, révélée dans Lady Bird et Booksmart, incarnera Mary Flynn, une critique de théâtre et amie de Franklin Shepard.

« Boyhood », le film tourné pendant douze ans

Richard Linklater, réalisateur de la trilogie Before et de Génération rebelle (le film qui a révélé Matthew McConnaughey), n’en est pas à son premier projet-fleuve. En 2014, il avait sorti Boyhood, l’histoire du passage de l’enfance à l’âge adulte d’un jeune Texan. Le film avait été tourné par intermittence sur une période de douze ans avec les mêmes acteurs, parmi lesquels Ethan Hawke et Patricia Arquette.

Acclamé par la critique, le film avait été nommé dans cinq catégories aux Oscars, y compris celle du Meilleur film. Patricia Arquette avait quant à elle remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de mère particulièrement émouvant.

On a donc hâte de découvrir ce nouveau film record, si la planète n’a pas disparu d’ici là.