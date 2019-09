Maleaume Paquin et François Damiens dans «Fourmi» de Julien Rappeneau — Mars Film

François Damiens a rarement été aussi émouvant que dans « Fourmi ».

Il y incarne un papa largué que son fils tente de sauver de l’alcoolisme.

Le football est au centre de cette comédie tendre.

François Damiens est drôle, très drôle mais pas que… Julien Rappeneau joue sur une facette plus sensible de sa personnalité dans Fourmi. Il lui fait incarner un papa que son fils tente de sauver de la dépression et l’alcoolisme sur fond de foot et de gros mensonge.

L’émotion est au rendez-vous dans cette comédie sensible où un adolescent, incarné par le jeune Maleaume Paquin découvert dans Rémi sans famille d’Antoine Blossier, prétend avoir été sélectionné par un grand club de foot pour remonter le moral de son père. François Damiens, dans la peau du papa, livre une performance particulièrement touchante. 20 Minutes explique pourquoi il est si craquant.

Une question de taille

Voir ce grand gaillard se faire tout petit devant un gamin souligne sa vulnérabilité et le rend irrésistible. « François a toutes les qualités pour ce rôle où il fallait qu’il soit touchant, drôle, tendre, fragile mais aussi imposant, violent, incontrôlable », confie Julien Rappeneau dans le dossier de presse. Le réalisateur de Rosalie Blum a su mettre en avant chacune des facettes de cet homme attachant.

Une question d’apparence

Le comédien évolue au fur et à mesure du film où son personnage renaît grâce à l’amour de son fiston. De la première scène où il arrive ivre sur le terrain à la fin où il a enfin retrouvé un sens à sa vie, sa métamorphose est époustouflante. « Nous avons travaillé avec la costumière et la maquilleuse pour faire ressentir sa reprise en main progressive, » insiste le réalisateur. C’est une réussite.

Une question d’équipe

L’alchimie entre le père et le fils était la condition sine qua non pour que le film soit crédible. « François a tout de suite trouvé le ton juste, reconnaît Julien Rappeneau. Il a apprivoisé Maleaume et l’a mis en confiance avec son humour. » Sans Maleaume Paquin, Ludivine Sagnier en assistante sociale et André Dussollier en coach, Damiens ne pourrait pas être aussi bon. Ils le soutiennent avec un grand talent.

Une question de ton

Julien Rappeneau a pensé à des comédies anglaises comme Billy Elliot ou The Full Monty pour bâtir son intrigue. Son héros vibre d’une humanité que François Damiens communique à l’œuvre tout entière. « Il est imposant physiquement et son regard est capable de faire passer une grande douceur », décrit Julien Rappeneau. C’est exactement ce que le spectateur ressent en voyant l’acteur dans Fourmi.