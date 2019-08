Les acteurs Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac sont à l'affiche de «Star Wars: L'Ascension de Skywalker». — The Walt Disney Company France

Si on met de côté sa brouille avec Sony, il fait bon vivre dans l’univers Disney. Et ce ne sont pas ses fans qui diront le contraire. Ils ont été régalés par les délices annoncés par le géant du divertissement, à l’occasion de son événement biennal « D23 Expo », samedi à Anaheim en Californie.

Au menu – bien sûr – du Marvel avec une date de sortie pour Black Panther 2, de nouvelles images pour Star Wars: L'Ascension de Skywalker, un aperçu de Cruella ou encore le casting de Soul, le nouveau film d’animation de Pixar. Retour sur les projets de Disney sur une dizaine de films à venir. *Attention SPOILERS*

Ça sabre chez « Star Wars »

Après une mise en bouche sur Disney + (surtout le retour d’Ewan McGregor alias Obi-Wan Kenobi), les fans étaient impatients d’en avoir plus sur Star Wars : L’Ascension de Skywalker. Kathleen Kennedy, big boss de Lucasfilm, et J.J. Abrams sont donc passés sur le gril. Passé un hommage chaleureux à la feue princesse Leïa, Carrie Fisher, ils ont expliqué être « en plein travail » pour terminer une nouvelle bande-annonce officielle de la saga.

Mais Lucasfilm avait prévu d’autres douceurs pour les initiés à la Force : une nouvelle affiche de l’épisode 9 mettant en scène un duel entre Rey et Kylo Ren, avec en toile de fond le spectre de l’Empereur Palpatine. Le retour du maître Sith avait été révélé dans la première bande-annonce du film.

Check out the new poster for Star Wars: #TheRiseOfSkywalker that debuted at #D23Expo. See the film in theaters December 20. pic.twitter.com/FUSZaGQZE6 — Star Wars (@starwars) August 24, 2019

Puis J.J Abrams est venu jeter de l’huile sur le feu en dévoilant une vidéo inouïe. Elle condense des extraits des trilogies Star Wars dont des séquences inédites… de Star Wars : L’Ascension de Skywalker. On y retrouve Rey, Chewbacca, Finn et Poe Dameron, Kylo Ren face au masque de Dark Vador, mais surtout les dernières secondes du clip montrent Rey, vêtue d’une cape noire, maniant un sabre laser rouge à double lame. Il n’en fallait pas plus pour enflammer Internet : Rey va-t-elle basculer du Côté obscur de la Force ? Ce nouvel épisode sera-t-il consacré à la « Sith Rey » ?

The story of a generation comes to an end. Watch the #D23Expo Special Look for Star Wars: #TheRiseofSkywalker. See the film in theaters on December 20. pic.twitter.com/YIzpXO4cBD — Star Wars (@starwars) August 26, 2019

Lucasfilm a également présenté les deux nouvelles recrues du casting : Naomi Ackie et Keri Russel. La première jouera le rôle de Jannhah, membre de la Résistance. La seconde sera Zorri Bliss, une « vieille amie de Poe » avec un passé de criminelle.

T’Challa, Kit Harrington et Black Widow grisent Marvel

Une nouvelle ère est en marche dans le MCU (Marvel Cinematic Universe). Mais qu’il fera bon de retourner dans le pays du Wakanda, le 6 mai 2022. Le patron des studios Marvel, Kevin Feige, et Ryan Coogler, réalisateur du premier Black Panther ont dévoilé la date de sortie du second volet consacré au prince T’Challa. Si le titre de Black Panther 2 reste top secret, l’équipe a révélé qu’une première version du scénario a déjà été rendue et que le super-vilan a été trouvé.

Just announced at #D23Expo: Ryan Coogler returns to direct Marvel Studios’ BLACK PANTHER 2, in theaters May 6, 2022. pic.twitter.com/yYHZPA89eh — Black Panther (@theblackpanther) August 24, 2019

Kit Harington fait sa grande entrée dans l’univers cinématographie Marvel. Bye Jon Snow et Game of Thrones ! Bienvenue au sombre Chevalier noir dans les rangs de The Eternals. Il rejoint son frère adoptif de GoT, Richard Madden, l’héroïne de Crazy Rich Asians, Gemma Chan, Angelina Jolie et Salma Hayek.

The cast of Marvel Studios’ The Eternals takes the stage at the #D23Expo pic.twitter.com/TR1gYEEq1w — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 24, 2019

Que s’est-il donc passé à Budapest ? [Un incident lié à cette ville est devenu un running gag entre Black Widow et son comparse Hawkeye et a été mentionné par Nick Fury dans Captain Marvel.] On devrait enfin le découvrir dans le film dédié à la Veuve Noire. Une version plus longue des images diffusées au festival Comic-Con le mois dernier avec Scarlett Johansson en plein combat dans un appartement de Budapest a été dévoilée au D23. On y voit des poursuites à motos mais aussi l’actrice Rachel Weisz.

Une première affiche a aussi été dévoilée sur Twitter par Andy Park, directeur du département visuel de Marvel. On y aperçoit notamment, sur la droite, l'acteur David Harbour (Stranger Things) dans sa tenue de Gardien rouge.

« The Rock », Maléfique et Mulan branle-bas de combat

Dwayne Johnson, alias « The Rock », et Emily Blunt sont déjà prêts à prendre le large dans Jungle Cruise. L’acteur le mieux payé du monde et la célèbre interprète de Mary Poppins ont débarqué au D23 sur un bateau et à bord d’une voiture vintage pour la promotion de leur film inspiré d’une attraction Disney. Lors d’un numéro se moquant gentiment des films de héros à la testostérone, Emily Blunt a présenté sa propre bande-annonce racontant l’histoire du point de vue de son personnage.

Dwayne @TheRock Johnson and Emily Blunt arrived in style to the #D23Expo stage to talk #JungleCruise. (1/2) pic.twitter.com/yoXLbbHnRS — Jungle Cruise (@JungleCruise) August 25, 2019

Jungle Cruise va suivre l’aventure de Frank (Dwayne Johnson), capitaine d’un bateau dans les années 1930 durant la Grande Dépression, et de la scientifique Lily Houghton (Emily Blunt) accompagné de son frère McGregor (Jack Whitehall). Le trio partira en mission dans la jungle en quête d’un mystérieux pouvoir, en tentant de surmonter des obstacles parfois surnaturels et une expédition allemande concurrente.

Du côté des adaptions cinématographiques en prise de vues réelles (les live action movies), Maléfique : Le Pouvoir du mal – avec Angelina Jolie et Elle Fanning – compte deux nouvelles recrues dans ses rangs. Michelle Pfeiffer et Chiwetel Ejiofor feront partie de la suite du film sorti en 2014, centrée encore une fois sur la méchante de La Belle au bois dormant.

Un nouvel extrait diffusé au D23 montre Aurore se préparer à se marier avec le prince Phillippe et un dîner glacial entre sa marraine Maléfique et ses parents, où la tension est palpable.

On October 18, evil will reign. Here’s a brand new piece of art from #Maleficent: Mistress of Evil that just debuted at #D23Expo pic.twitter.com/1QbUZHlNFH — Disney D23 (@DisneyD23) August 24, 2019

Une autre célèbre méchante a dévoilé son cruel minois : Cruella. C’est l’actrice oscarisée Emma Stone qui prêtera ses traits à la cruelle collectionneuse de fourrures. Ce préquel des 101 Dalmatiens se déroulera dans le Londres « punk rock » des années 70.

Emma Stone a envoyé une vidéo depuis la capitale britannique où le tournage a commencé, et partagé une première image où on la voit en Cruella d’Enfer avec sa célèbre coupe de cheveux, bruns d’un côté, blancs de l’autre et ses acolytes Horace et Jasper.

Découvrez un premier visuel d’Emma Stone qui interprétera Cruella d’Enfer aux côtés de Emma Thompson, Paul Walter Hauser, et Joel Fry dans le prochain film des studios Disney, Cruella, le 26 mai 2021 au cinéma #D23Expo pic.twitter.com/Pw83nP6AlN — Disney (@DisneyFR) August 25, 2019

Mulan… sans Mulan. La star sino-américaine Liu Yifei est la grande absente de cette grand-messe Disney. L’actrice est au cœur d’une polémique après ses critiques à l’égard des manifestations à Hong Kong, qui ont déclenché le mouvement #BoycottMulan. Les fans ont tout de même pu voir des extraits de scènes de combat quand Mulan, le personnage qu’elle incarne, prend la place de son père – souffrant – dans l’armée impériale.

Deux nouvelles licences Pixar

Castings cinq étoiles pour les prochaines créations du studio Pixar. Les héros de Soul, un film d’animation réalisé par Pete Docter (Monstres & Cie, Là-Haut) sont sortis du bois. Jamie Foxx et Tina Fey seront les voix principales (en anglais) de cette aventure métaphysique jazz « des rues de New York aux royaumes cosmiques pour découvrir les réponses aux questions essentielles de la vie ». Ils incarneront respectivement Joe Gardner et 22, accompagnés de Daveed Diggs, Phylicia Rashad ou encore Questlove. Les musiques seront signées Jon Batiste, Nine Inch Nails', Trent Reznor et Atticus Ross.

Les stars d’Avengers, Tom Holland (Spider-Man) et Chris Pratt (Les Gardiens de la Galaxie) se retrouvent pour le film d’animation Onward (En Avant), prévu en mars en 2020, réalisé par les créateurs de Coco, Toy Story et des Indestructibles. Ils joueront deux frères elfes dans une banlieue peuplée d’êtres féeriques qui délaissent la magie pour la technologie.

Des héroïnes animées chez Disney

De son côté, Disney mise sur des guerrières pour ses prochains films animés à venir. La petite nouvelle s’appelle Raya, héroïne de Raya and the Last Dragon (Raya et le Dernier Dragon), débarque en novembre 2020. Cassie Steele (Raya) et la rappeuse Awkwafina (Sisu, le dernier dragon) mèneront la danse du casting voix de ce film d’animation de Disney. Ce film de fantaisie où la recherche du dernier dragon pour sauver le royaume de Kumundra est l’intrigue centrale se déroulera dans un univers de fiction inspiré par l’Asie du sud-est. Il sera réalisé par Adele Lim, de Crazy Rich Asians.

Déjà attendu en salles, La Reine des neiges 2 promet une déjà une nouvelle ritournelle. Cette suite va se pencher sur le passé mystérieux d’Elsa. Evan Rachel Wood (Westworld) – qui jouera la reine Iduna, maman des princesses Elsa et Anna – et Sterling K. Brown (This Is Us) – le lieutenant Destin Matthias – rejoignent le casting de ce film d’animation. Des images dévoilées ont montré des flashbacks des sœurs Elsa et Anna avec leur mère, une forêt enchantée et une nouvelle chanson pour Elsa (Idina Menzel) intitulée Into the Unknown.

Libéré, délivré pourrait aussi laisser sa place à All Is Found, chanté par la reine Iduna à ses filles dans l’une des séquences inédites dévoilées lors de la D23. Ou encore à la chanson Some Things Never Change interprétée par Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff, et Josh Gad, en conclusion de la présentation du film. Sept nouvelles chansons originales sont prévues sur cet opus.