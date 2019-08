Isabelle Huppert dans «Frankie» d'Ira Sachs — SBS Distribution

Isabelle Huppert a toujours aimé étonner les spectateurs

Dans « Frankie », elle incarne une comédienne sur le point de mourir.

Ce nouveau rôle s’inscrit dans une carrière riche en personnages surprenants voire provocants.

Mais comment fait-elle ? Isabelle Huppert est toujours là où on ne l’attend pas. Dans Frankie d' Ira Sachs, présenté au dernier Festival de Cannes, elle est plus vibrante que jamais en star malade. C’est cette fois la mort qu’elle défie dans ce beau rôle digne d’une filmographie souvent basée sur la provocation comme en témoigne la vidéo ci-dessous.

Dans Elle de Paul Verhoeven qui lui a valu une citation à l’Oscar et un César, elle se dévoilait totalement. Dans La Pianiste de Michael Haneke pour lequel elle fut récompensée à Cannes, son personnage s’automutilait. Isabelle Huppert a prouvé qu’elle n’avait pas froid aux yeux.

Ecrit pour Isabelle Huppert

Ira Sachs a écrit pour elle le personnage de Frankie, comédienne qui dit adieu à ses proches car elle se sait atteinte d’une maladie incurable. « Isabelle n’a pas peur de prendre des risques et reste elle-même quel que soit le film », expliquait le cinéaste à la conférence de presse cannoise.

Il est pourtant impossible pour le spectateur de ne pas faire de rapprochements entre Isabelle Huppert et l’héroïne qu’elle incarne. « Le fait qu’elle soit actrice apporte un effet de grande proximité avec moi, reconnaît-elle. Mais il s’agit d’un film choral. » Jérémie Renier et Brendan Gleeson lui donnent notamment la réplique.

Ne pas se laisser enfermer

Ne serait-ce que cette année on a pu voir Isabelle Huppert en marâtre dans Blanche comme Neige et en psychopathe dans Greta. « J’aime l’idée de ne pas me laisser enfermer dans un registre, confiait-elle à 20 Minutes pour la sortie de ce dernier film. J’ai la chance d’inspirer des choses très différentes aux réalisateurs. » Elle l’a démontré au long de sa carrière et le prouve une fois de plus avec Frankie et son rôle auto parodique dans la série Dix pour cent.