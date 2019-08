Jesse Pinkman et Walter White de la série américaine «Breaking Bad». — AMC

Noël est encore loin, et pourtant... Bob Odenkirk, l'interprète de Saul Goodman dans les séries Breaking Bad et Better Call Saul, nous a fait un beau cadeau en annonçant que le film Breaking Bad... avait déjà été tourné. L'acteur l'a révélé au cours d'une interview accordée au Hollywood Reporter : « Je n'arrive pas à croire que vous ne savez pas que le film a été tourné. C'est fait. (...) Ils ont vraiment réussi à garder ça secret. »

Un an de rumeurs et de teasing

La rumeur concernant ce projet tant attendu par les fans avait été confirmée il y a un peu plus d'un an par le site américain Slashfilm. Depuis, les stars de la série, Aaron Paul et Bryan Cranston, s'étaient amusés à nous teaser à coup de posts Instagram, sans en dire beaucoup plus. Et il semblerait donc que le film ait été tourné dans le plus grand secret.

On sait très peu de choses concernant l'intrigue, mais il s'agirait d'une suite directe de la série, écrite et réalisée par le créateur lui-même, Vince Gilligan. Le film de deux heures sera diffusé sur Netflix et sur AMC, la chaîne qui a donné sa chance à Breaking Bad en 2008, sans se douter qu'elle tenait entre ses mains un des plus grands succès télévisés de son époque.