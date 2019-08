Après Monica Bellucci, c’est l’actrice et réalisatrice Sandrine Bonnaire qui présidera le jury de la 30e édition du Dinard Film Festival, ont annoncé ce jeudi les organisateurs. Le festival, qui met à l’honneur chaque année le cinéma britannique, se tiendra du 25 au 29 septembre dans la station balnéaire d’ Ille-et-Vilaine​.

[Jury #DFF2019 ] 🎬 Sandrine Bonnaire sera la Présidente du Jury de la 30è édition du Dinard Film Festival ! Sandrine Bonnaire will be presiding the jury of the 30th anniversary edition of the Dinard Film Festival !

Sandrine Bonnaire « à la carrière riche de très nombreux films et récompenses », a tourné « avec les plus grands réalisateurs, Patrice Leconte, Jacques Rivette, André Téchiné ou encore Claude Sautet », soulignent les organisateurs du festival dans un communiqué.

Pendant cinq jours, le public pourra découvrir des films britanniques en avant-première, dont certains seront en compétition pour le Hitchcock d’Or, et participer à des masters classes.

Vous l'attendiez avec impatience ! Voici la nouvelle affiche de la 30è édition du #DinardFilmFestival 🤩

You've been waiting for a while! Here is the poster of the 30th edition of the Dinard Film Festival!#DFF2019