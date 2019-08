C'est officiel, «Matrix 4» est en développement (avec Keanu Reeves)

Keanu Reeves et Carrie Anne Moss dans «Matrix». — WARNER BROS

Vous allez pouvoir ressortir votre imper en cuir. Vingt ans après un premier épisode culte, un nouveau volet de Matrix est en développement, a révélé mardi le magazine Variety. Et c’est confirmé par Warner Bros, Keanu Reeves et Carrie Anne Moss reprennent leur rôle de Neo et Trinity, avec Lana Wachowski à la réalisation (pour l’instant on ne sait pas si sa sœur Lilly participe au projet). Le tournage doit commencer l’an prochain.

Contrairement aux rumeurs qui ont circulé, il ne s’agit pas d’un reboot ou d’une préquelle. Matrix 4 est a priori une suite se déroulant dans le même univers – reste à voir comment le film sera connecté à la fin de la trilogie. Il y a encore débat pour savoir si Neo est mort ou vivant après son sacrifice et le dernier « reload » de la matrice. Et on ne parle même pas de Trinity.

La décision de Warner se comprend aisément : même si le dernier épisode a laissé de nombreux critiques perplexes avec son mélange de cyberpunk et de philosophie orientale, la trilogie a rapporté 1,6 milliard de dollars au box-office mondial. Et après un creux de vague, Keanu Reeves a fait un retour tonitruant avec John Wick, Toy Story 4 ou encore le jeu le plus attendu de l’année prochaine, Cyberpunk 2077. Allez, on est prêts à avaler une pilule rouge et à se laisser entraîner.