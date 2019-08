Le prince Charles pose aux côtés de Daniel Craig (l'agent 007), lors de sa visite sur le plateau de tournage de Bond 25, le 20 juin à Londres. — REX/SIPA

Le 25e opus des aventures du célèbre espion de sa Majesté James Bond s’intitulera No Time To Die («Pas le temps de mourir »), a annoncé vendredi sur Twitter son équipe de production. Il sortira en salles le 3 avril au Royaume-Uni et le 8 avril en France et aux Etats-Unis.

Pour ce 25e épisode réalisé par l’Américain Cary Fukunaga, le Britannique Daniel Craig revêt le smoking de l’agent 007 tandis que l’acteur américain oscarisé Rami Malek interprète le méchant. Les actrices Naomie Harris et Léa Seydoux figureront aussi au générique aux côtés de Ben Whishaw.

Cascades de perturbations

Changement de réalisateur, blessures, arrestations… Le tournage de ce nouveau volet a connu son lot de couacs. En premier lieu, le retrait du réalisateur Danny Boyle au profit de Cary Joji Fukunaga pour cause de « différends créatifs » concernant le scénario. Les producteurs, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, n’ont pas été enchantés par les idées du cinéaste et de son partenaire de longue date, John Hodge.

En mai dernier, le tournage en Jamaïque a été suspendu à la suite d’une blessure à la cheville de sa star, Daniel Craig. L’interprète de 007 a été opéré et resté en convalescence durant deux semaines, sans toutefois retarder le calendrier de la production. Et début juin, le tournage d’une explosion près de Londres avait blessé légèrement un membre de l’équipe à l’extérieur du plateau et provoqué des dégâts.

Fin juin, un homme, accusé d’avoir caché une caméra dans les toilettes des femmes des studios Pinewood, où est tourné le film d’espionnage, avait été interpellé par la police et inculpé pour voyeurisme.

Dernière mission pour Daniel Craig

Après Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre, Daniel Craig devrait rendre son costume lors de No Time To Die. « Ce sera mon dernier Bond, je pense. Je pense que j’en ai assez fait, les gens vont en avoir marre de me voir. Quelqu’un d’autre devrait s’y essayer », avait-il déclaré à Entertainment Tonight, en avril.

Qui sera le prochain agent 007 ? Les rumeurs vont bon train. Et la dernière en date, selon le tabloïd anglais Mail on Sunday, est que le nouvel espion sera introduit dès No Time To Die. Selon le média : après les aventures de Spectre, James Bond a pris sa retraite, et ainsi abandonné son célèbre matricule 007. Le MI6 l’a alors réassigné à un nouvel espion, ou plutôt espionne, interprétée par l’actrice britannique Lashana Lynch, vue dans Captain Marvel. Spéculations ou révélations ? Réponse dans huit mois.