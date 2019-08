Nekfeu lors du photocall du film «Tout Nous Separe» à Rome — Cristiano Minichiello/AGF/SIPA

Au cinéma le 6 juin et déjà disponible ce mardi sur Netflix. Le film Les étoiles vagabondes est sorti en guise de promotion au dernier album du même nom, début juin et arrive sur la plateforme américaine. Il prend la forme d’un documentaire, sorte de making-of du disque divisé en six chapitres où on suit le rappeur Nekfeu au Japon, aux Etats-Unis ou encore en Grèce, lieux de prédilection à son album.

Seuls les fans les plus assidus ont pu visionner ce long-métrage projeté pour une séance unique dans une centaine de salles de cinémas. Ces derniers sont d’accord sur le fait que le documentaire apporte une réelle valeur ajoutée à l’album qui prend ainsi une nouvelle dimension.

Le synopsis est poétique et attise la curiosité : « Quand deux étoiles sont trop proches et que l’une d’elles explose en supernova, il arrive qu’elle condamne l’autre étoile à errer sans trajectoire dans l’univers. On les appelle les étoiles vagabondes. »

Les phases du nouvel album de Nekfeu tu les comprends 1000 fois mieux quand tu as vu le film — BM10⚽️ (@benmompart) June 7, 2019

A découvrir demain donc !