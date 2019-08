REMAKE Emma Watson et Meryl Streep seront réunies dans la nouvelle adaptation du roman de Louisa May Alcott Les Quatre Filles du Docteur March réalisé par Greta Gerwig

Emma Watson campe Meg dans «Les Filles du docteur March». — Wilson Webb

Une cinquième adaptation cinématographique ! Après le succès de Lady Bird, nommé cinq fois aux Oscars, Greta Gerwig a décidé de porter à l’écran, Les Quatre Filles du Docteur March, le célèbre roman de Louisa May Alcott. Sa version s’intitule Les Filles du Docteur March.

Le long-métrage, qui suit les péripéties d’une famille durant de la guerre de Sécession. Dans cette première bande-annonce, Timothée Chalamet, qui campe Laurie Laurence, le voisin de la famille, présente chacune des sœurs sur la plage : « Jo, Meg, Amy, et Beth », jouées respectivement par Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Bugh et Eliza Scanlen. Laura Dern, l’une des héroïnes de Big Little Lies, incarne Marmee March, la mère de la joyeuse tribu, et retrouve Meryl Streep, qui interprète quant à elle l’acariâtre tante March.

Cette comédie dramatique familiale sortira en salles à Noël aux Etats-Unis et le 8 janvier en France.