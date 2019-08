Emma Thompson et Denis O'Hare dans «Late Night» de Nisha Ganatra — ARP Sélection

Emma Thompson est à l’affiche de la comédie « Late Night ».

Elle incarne une animatrice de télévision sur le point d’être licenciée dans cette comédie.

Anoblie par la reine en 2018, l’actrice anglaise prouve que l’humour peut faire bon ménage avec la classe.

Dans Late Night, Emma Thompson incarne une présentatrice télé sur le point d’être licenciée et bien décidée à ne pas prendre la porte ! Comme son personnage, la comédienne n’est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds ainsi que le montre la vidéo ci-dessous.

Deux fois oscarisée (pour sa performance dans Retour à Howards End et le scénario de Raison et sentiments), Emma Thompson a su imposer sa classe et son talent sans se prendre au sérieux. Anoblie par la reine d'Angleterre en 2018, elle est devenue Dame Emma mais n’a pas perdu son son sens de l’humour pour autant. Elle poursuit une filmographie riche en contrastes et combat pour les causes qui lui semblent justes comme le féminisme. Son duo avec Mindy Kaling dans Late Night fait rire en prouvant que la noblesse n’est pas incompatible avec l’autodérision.