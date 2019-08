Disney met le paquet pour attirer les abonnés sur sa future plateforme de SVOD L’entreprise américaine a dévoilé ce mardi la première image du remake en prise de vues réelles du classique animé La Belle et le Clochard. Ce film sera disponible le 12 novembre sur Disney+, le service de streaming du studio américain.

Le long-métrage, comme Le Roi Lion, qui bat des records au box-office, mettra en scène de vrais animaux, comme le montre le cliché en couverture de Disney Twenty-Three, le magazine du studio américain.

JUST ANNOUNCED: Get a first look at the live-action Lady and the Tramp and more Disney magic headed to #DisneyPlus in the latest issue of "Disney twenty-three": https://t.co/hQMdeDsF1Y pic.twitter.com/BlYN4gwAlO