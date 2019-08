«Maman j'ai raté l'avion» aura droit à son remake. — WEBER ANITA/SIPA

« Maman j’ai encore ENCORE raté l’avion ». Comme le rapporte le site Allociné, Disney a pour projet de lancer un remake du film culte des années 1990 avec Macaulay Culkin. Mais ce n’est pas tout. Une nuit au musée ou encore Treize à la douzaine devraient eux aussi être revisités, ce qui peut paraître surprenant étant donné que ces deux films datent seulement des années 2000. Comme le précise le site, pour le moment on ne sait pas s’il s’agira de remakes en format film ou série.

Toute l’offre familiale du Royaume enchanté

Produits par Disney, ces projets seront disponibles sur la plateforme Disney +, le service de VOD de la firme qui doit concurrencer directement le géant du secteur Netflix, et dont la sortie est prévue pour décembre prochain. Le groupe parie gros sur le succès de Disney +, qui regroupera toute l’offre familiale du Royaume enchanté. L’offre pour un public plus adulte sera, elle, sur la plateforme de diffusion vidéo Hulu, dont Disney a pris le contrôle opérationnel et dont il détient 60 % des parts.

« Disney + va devenir le service de streaming exclusif de notre vaste vidéothèque de films et de séries TV, de tout le contenu National Geographic, de tous les films Disney, Pixar, Marvel et Star Wars à venir et une foule de programmes originaux de qualité (…) », a affirmé Bob Iger, le PDG du groupe lors du bilan trimestriel de la compagnie. La promotion de la nouvelle plateforme va commencer au mois d’août et pour rendre l’offre plus attractive, Bob Iger a annoncé que le groupe allait proposer une offre groupée comprenant Disney +, ESPN (les chaînes de sport) et Hulu pour 12,99 dollars par mois. Disney + tout seul sera proposé à 6,99 dollars, là ou Netflix débute à 9 dollars et jusqu’à 16 dollars.

Le patron de Disney a souligné à quel point ce lancement se présentait sous de bons auspices, le groupe alignant les blockbusters : Avenger : Endgame, Toy Story 4, Aladdin, le Roi Lion ainsi que Captain Marvel, qui pourront tous être visionnés sur Disney +.