Vaimalama Chaves et Sylvie Tellier au défilé Printemps-été 2019 de Jean-Paul Gaultier. — LIONEL URMAN/SIPA

Vaimalama Chaves, Miss France 2019, et Sylvie Tellier, la directrice du comité du concours de beauté, vont apparaître ensemble dans le prochain film de Ruben Alves, réalisateur de La Cage dorée, nous apprend TV Mag.

Miss, le deuxième long-métrage du réalisateur franco-portugais, raconte l’histoire d’Alex, « petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les genres » et rêve d’être un jour élu Miss France. Devenu adulte, coincé dans une vie monotone, Alex décidé de concourir au concours de beauté en cachant qu’il est un garçon. « Beauté, excellence, camaraderie… Au gré des étapes d’un concours sans merci, aidé par une famille de cœur haute en couleurs, Alex va partir à la conquête du titre, de sa féminité et surtout, de lui-même… » annonce le synopsis du film.

Elles joueront leur propre rôle

Vaimalama Chaves et Sylvie Tellier joueront leur propre rôle ; Ruben Alves a également fait appel à d’anciennes Miss régionales. C’est la deuxième expérience de plateau de tournage de Miss France 2019, qui jouait un petit rôle dans le téléfilm Meurtre à Tahiti.

« Je jouais une silhouette vivante, car, dans le film, Miss France 2019 fait partie du jury de l’élection 2020 », a-t-elle expliqué à Ouest-France. « Je n’ai pas eu à parler, mais, quand je voyais Sylvie Tellier, j’avais beaucoup d’admiration pour elle, car il faut de la mémoire, bien connaître son texte et avoir une bonne capacité d’adaptation. »

Mannequin androgyne

Le rôle principal est interprété par Alexandre Wetter. Ce mannequin androgyne a notamment défilé pour Jean-Paul Gaultier, et a joué pour le petit et le grand écran dans la série Versailles et le film Planetarium.

Pascale Arbillot, Thibault de Montalembert, Isabelle Nanty, Chantal Lauby et Ruchi Ranjan seront également au casting de ce film qui sort le 4 mars 2020.