CARTON Les seuls films français du top 10 sont « Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ? » et « Nous finirons ensemble »

Lashana Lynch et Brie Larson interprètent Maria Rambeau et Carol Danvers dans «Captain Marvel». — Chuck Zlotnick ©Marvel Studios 2019

N’y aurait-il plus que les suites qui marchent au cinéma ? En France au moins, elles sont vendeuses. Sur les dix films ayant réalisé le plus d'entrées entre le 1er janvier et le 30 juillet 2019, un seul n’est pas une suite. Quoiqu’il s’agisse du 21e film d’une franchise : Captain Marvel. Il pointe à la 6e place du box-office français avec 3.304.712 entrées.

Les salles de cinéma françaises ont déjà réalisé 119.392.800 entrées sur les sept premiers mois de 2019, soit 5 % de plus que l’année précédente. Le top 10 des entrées en France est dominé par Disney, comme le reste du monde, et ne compte que deux films français.

Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu en deuxième place du top 10

Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu, sorti le 30 janvier, a réalisé 6.666.436 entrées, ce qui le place entre Avengers : Endgame (6.818.081 entrées) et le remake live du Roi Lion (5.643.491 entrées). Le deuxième film français dans le top 10 est Nous finirons ensemble (2.759.304 entrées), le film de Guillaume Canet qui fait suite à ses Petits mouchoirs sorti en 2010.

En dehors de ces deux productions françaises, seul Dragons 3 : Le monde caché, des studios Dreamworks, cinquième du top 10 avec 3.366.958, ne sort pas de l’écurie Disney. Ce classement est amené à évoluer d’ici la fin de l’année, mais les très attendus Fast and Furious : Hobbs & Shaw, La Reine des neiges 2 et Star Wars IX : L’Ascension de Skywalker risquent de confirmer le succès des suites en France.