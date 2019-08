«Parasite» de Bong Joon-ho est ressorti en VF le 31 juillet. — The Jokers / Les Bookmakers

« Parasite », le film du coréen Bong Joon-ho qui a obtenu la Palme d’or lors du dernier festival de Cannes, est ressorti ce mercredi dans 131 salles de plus en France, cette fois-ci en version française.

We are "deadly serious" about the Version Française !



La liste des 131 salles qui diffuseront #Parasite en VF à partir de demain est ici. pic.twitter.com/6tFBqVQZJ8 — The Jokers (@thejokersfilms) July 30, 2019

Le film, qui a déjà attiré 1,3 million de spectateurs au cinéma depuis sa sortie le 5 juin, cherche ainsi à attirer un nouveau public « qui n’a que trop rarement accès » à ce type de cinéma, a expliqué The Jokers, son distributeur, dans un post de blog. Le distributeur avance également deux autres arguments : d’abord, pour que le film soit diffusé à la télévision, il faut qu’il en existe une version française. La VF aurait donc été réalisée dans tous les cas. Par ailleurs, de nombreux cinémas ne proposent pas du tout de film en version originale : « on s’est dit qu’à choisir entre ne pas du tout diffuser Parasite dans certains coins de la France, ou le diffuser en VF, on préfère le diffuser en VF », explique The Jokers.

Bon score au box-office pour une Palme d’or

Le score de Parasite au box-office est déjà un record pour un film coréen en France. C’est aussi un bon résultat pour une Palme d’or de Cannes, rappelle France Inter. La dernière Palme d’or à avoir attiré autant de spectateurs français date de 2008 : il s’agit d’Entre les murs de Laurent Cantet, qui avait rassemblé 1,61 million de cinéphiles. Sur les 73 Palmes d’or qui ont précédé le film de Bong Joon-ho, seuls 33 films ont réalisé plus d’un million d’entrées. Et Parasite est encore en cours d’exploitation.