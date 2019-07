«Le Roi Lion» en live action atteindra bientôt la barre de 1 milliard au box-office — The Walt Disney Company France

7,67 milliards de dollars : c'est ce que rapporte déjà la vente des billets de cinéma dans le monde aux studios Disney pour l'année 2019, indique Variety. Avec ce chiffre, le studio du Roi Lion bat son propre record de 2016, alors de 7,61 milliards de dollars.

Ce n'est pas tout : ce weekend, Disney est aussi devenu le premier studio à atteindre les 5 milliards de dollars au box-office à l'international, avec environ 5,09 milliards.

Cinq des six plus gros succès de l'année

L'entreprise compte déjà cinq des six plus gros succès de l'année dans son écurie, avec Avengers : Endgame, Captain Marvel, les remakes live de Aladdinet Le Roi Lion et Toy Story 4. Trois d'entre eux ont déjà dépassé la barre de 1 milliard au box-office mondial, et Le Roi Lion et Toy Story 4 devraient l'atteindre prochainement.

Surtout, Disney n'a pas fini de dominer le box-office cette année : les suites de La Reine des Neiges et de Maléfique, ainsi que Star Wars : L'Ascension de Skywalker, prévus pour la fin de l'année, connaîtront probablement un beau succès au box-office également.