«Wonderland, Le royaume sans pluie» de Keiichi Hara. — Warner Bros

Enfin, il revient ! Keiichi Hara, l’un des maîtres de l’animation japonaise, nous fait de nouveau plaisir avec une œuvre à visionner dans toutes les bonnes salles dès ce mercredi, Wonderland, Le royaume sans pluie. Alors, comme Alice lost in Wonderland ? Non, vous n’y êtes absolument pas. Dans Wonderland, Keiichi Hara nous plonge dans un royaume dévasté par la sécheresse… Un mystérieux alchimiste et son fantasque apprenti demandent à une petite fille rêveuse et à sa tante de sauver leur monde merveilleux de la désolation.

L’animation japonaise, cependant, ce n’est pas que Keiichi Hara. C’est aussi le mythique Studio Ghibli et son emblématique cinéaste, Hayao Miyazaki, la cultissime série des One Piece, le magnifique Your Name et tant d’autres. Mais connaissez-vous si bien l’animation japonaise ? On vous met au défi de répondre tout bon à notre quiz… Sinon, attention, c’est Seppuku. On plaisante, allez, kanpai !