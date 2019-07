Image extraite du remake du «Roi Lion». — Copyright The Walt Disney Company France

Vingt-cinq ans après la sortie du dessin animé culte Le Roi lion, Disney vient de sortir un remake du long-métrage, mais en version «live», avec des animaux réalisés en images de synthèse et doublés par des acteurs. Et ça marche. Il s’agit du sixième dessin animé de Disney à être adapté en live depuis 2015, le troisième rien que cette année, mais il est déjà numéro 1 au box-office américain, à peine une semaine après sa sortie.

La vague de remake de ses propres longs-métrages par Disney est bien partie pour durer. Pas moins de neuf autres films (dont Mulan, Merlin l’enchanteur et La Petite sirène) sont prévus dans les prochaines années, et plus d’une demi-douzaine d’autres sont en chantier. Que le remake adapte plan par l’an l’original (Le Roi lion) ou qu’il modifie l’histoire (La Belle et la Bête), c’est généralement un succès. Le public se rend par millions dans les salles de cinéma pour revoir des histoires déjà connues… Ou pour les découvrir, ou les faire découvrir à ses proches.

Et vous, si vous allez voir Le Roi Lion, ou d’autres remakes live de Disney, pouvez-vous nous dire pourquoi ? Quelle(s) raison(s) vous pousse (nt) à aller les voir au cinéma ? Y allez-vous avec enfants ou des plus jeunes que vous ? Ou avec des gens qui n’ont jamais vu les dessins animés ? Vous-même, connaissez-vous les dessins animés d’origine ? Si oui, qu’est-ce qui vous attire dans ces nouvelles versions ?