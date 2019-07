C’est l’annonce fracassante du week-end pour les fans de super-héros. Après avoir révélé le titre du prochain film de la saga, Thor, Love and Thunder («amour et tonnerre »), le réalisateur Taika Waititi a annoncé que Natalie Portman reprendra le rôle de Thor, rapporte Variety. « J’ai toujours eu des envies de marteau », a déclaré l’actrice lors du Comic Con qui s’est tenu ce week-end, en brandissant le « Mjolnir », le célèbre attribut du dieu de la foudre et du tonnerre.

