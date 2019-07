Le film «Avengers: Endgame» — Copyright Film Frame ©Marvel Studios 2019

Avengers : Endgame, conclusion de la phase 3 du Marvel Cinematic Universe a (enfin) dépassé le score d' Avatar au box-office et trône désormais seul comme plus gros succès de tous les temps avec 2,787 milliards (!) de dollars et trois mois d’exploitation en salle.



Il a été aidé dans ce but par la sortie d’une deuxième version au cinéma quelques semaines après la première, enrichi de quelques (petites) séquences, dans le but avoué de dépasser Avatar. Mission réussie donc. Le reste du Top 5 est complété par Titanic (2,18 milliards), Star wars VII (2,06 milliards) et Avengers : Infinity War (2,05 milliards).

L’empire Disney

Que des films Disney désormais, puisque la compagnie a racheté la Fox. Et pour couronner le tout, le Roi Lion en version photoréaliste pourrait lui aussi s’inviter dans ce top 5…

On vous voit venir les petits malins du relativisme, donc oui, ces chiffres sont bruts et ne prennent pas en compte l’inflation, sinon, si on prend le changement de prix du dollar au fil des décennies, c’est Autant en emporte le vent qui est largement numéro 1, et Endgame n'est que seizième.