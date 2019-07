Ving-huit ans après «Terminator 2», Edward Furlong va revenir dans « Terminator Dark Fate». — Matt Sayles/AP/SIPA

Linda Hamilton ne sera pas la seule revenante dans Terminator Dark Fate ! A l’occasion de la 50e édition du Comic Con de San Diego, le réalisateur Tim Miller a révélé qu’Edward Furlong reprendrait le rôle de John Connor qu’il avait tenu il y a vingt-huit ans dans Terminator 2 de James Cameron.

Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong seront donc réunis dans ce nouvel opus de la saga, qui sera la suite directe de Terminator 2, sorti en 1991. « Je sais que certains vont dire : "OK c’est Terminator 6". Mais le film ne l’est vraiment pas. J’espère que le message passera. C’est vraiment la suite des deux premiers films et ce n’est pas une suite classique. Beaucoup vont être surpris de la manière dont l’histoire continue. C’est un peu plus un retour aux sources que ce que James Cameron a fait. On n’essaie pas de défier les gros films Marvel… Même si un peu (rires). Personne ne sera déçu par l’action mais c’est vraiment un film basé sur le retour d’un personnage », a promis le réalisateur de Deadpool lors de la grand-messe de la culture pop.