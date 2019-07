Tom Cruise dans le « Top Gun » de 1986. — RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA

« La fin est inéluctable, Maverick. » « Peut-être, mais pas aujourd’hui. » Dans la bande-annonce de Top Gun, Maverick, avec laquelle Tom Cruise a débarqué jeudi 18 juillet au Comic-Con de San Diego, on voit le célèbre pilote qui n’a jamais réussi à décrocher du manche. Un peu comme Tom Cruise.

Il faut dire que Top Gun a fait de l’acteur une star mondiale. En 1985, il a 24 ans lorsqu’il enfile la combinaison de Pete Mitchell, alias Maverick, un pilote de chasse un peu tête brûlée, mais talentueux. Pendant des années, les fans vont réclamer une suite. « Trente-quatre ans, vous avez été très patients avec moi et j’ai senti que c’était ma responsabilité de le faire enfin pour vous », a justifié Tom Cruise. Nous vous avons demandé votre avis sur ce « come-back ».

« La bande-annonce tourne en boucle chez moi depuis hier soir 22h »

FoxRomeoBravo, 47 ans, a répondu sans hésitation : « Top Gun est en bonne place parmi mes films cultes, avec Retour vers le Futur et Terminator 2. Je l’ai vu des dizaines de fois : au cinéma à sa sortie, en VHS (j’ai dû racheter la cassette plusieurs fois pour cause d’usure !), en DVD… Les dialogues sont gravés dans ma mémoire. Aucun doute que le succès sera au rendez-vous. » Comme lui, c’est toute une génération qui semble attendre avec impatience la sortie de ce second opus. « Excellente idée, le premier film m’avait énormément plu et, à n’en pas douter, des images spectaculaires d’avions de combat seront dans ce nouveau film », espère Eric, 68 ans. « Je suis sûre que Tom Cruise pourra égaler le succès du premier. Je lui fais confiance, c’est un super acteur », renchérit Angélique, 47 ans.

Certains trépignent depuis un bout de temps déjà. « Les "anciens" attendent cette suite depuis deux ans, date à laquelle elle a été annoncée. La bande-annonce tourne en boucle chez moi depuis hier soir 22 heures. Vivement 2020 ! », s’enthousiasme FoxRomeoBravo. Il va falloir patienter encore un peu, la sortie est prévue en salles dans un peu moins d’un an, le 15 juillet.

« Peu importe le scénario »

Car à 57 ans, Tom Cruise, qui continue de prendre des risques pour satisfaire le public, s’est permis de retarder la sortie du film afin de s’entraîner le mieux possible pour réussir à piloter lui-même un avion de combat. Une vraie prouesse dans l’industrie récente hollywoodienne. « Bien sûr, Tom Cruise a vieilli, les F14 sont remplacés par des F18, mais Maverick a toujours le même casque ! Il y aura sûrement des similitudes avec le premier, le scénario ne sera peut-être pas top, mais peu importe. Des images incroyables, la reprise de la B.O. de Faltermeyer. Et la présence de Ed Harris ! Ce sera du très, très lourd ! », conclut FoxRomeoBravo.

Sur l’âge de l’acteur, d’autres semblent toutefois plus septiques : « Super-réaliste ! Quelle armée confierait un joujou à 100 millions de dollars à un vieux pilote de 57 ans ? » Mais les fans du premier opus n’attendent pas un copié-collé du premier opus, tout en espérant qu’il garde son esprit et même certains de ses clichés. Un difficile exercice d’équilibriste. « Oui s’il garde l’alchimie entre film d’action (sans trop d’effets spéciaux bidon), relations de potes et histoire sentimentale », pense Benoît, 49 ans.

« Les esprits chagrins vont y revoir une glorification de l’armée américaine »

« Bien sûr, les esprits chagrins de 1986 vont y revoir une glorification de l’armée américaine et une vision manichéenne du monde. Top Gun est surtout l’histoire d’un homme qui veut être le meilleur pour panser ses plaies profondes d’enfance. Moi, j’ai très envie de voir ce qu’est devenu Maverick trente-trois ans plus tard. L’esprit du premier film semble complètement présent dans cette bande-annonce », estime Olivier, 44 ans.

Que vous soyez pour ou contre cette suite, elle vous aura déjà permis de vous rappeler de bons souvenirs. Séquence nostalgie avec Laurent, 51 ans : « J’avais 18 ans, j’étais coursier à moto, toute la journée avec le Walkman et la B.O. du film dans les oreilles en roulant dans Paris. Le film est un chef-d’œuvre et il doit beaucoup à la musique et à son formidable acteur. Quant à ce second film, j’ai déjà visionné la bande-annonce une trentaine de fois et je ne m’en lasse pas ! » Pour tous, vivement 2020 !